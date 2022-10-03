مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك يشتري UFC 211 ويثير سخط المصارعين (صور)

فاجأ حضور مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك على الإنرنت ليلة UFC 211 الجميع وأثار سخط وغضب الكثير من المصارعين، حيث اشترى الحدث بالكامل من أجل أن يحضر بصحبة زوجته ومجموعة من أصدقائه.

وقالت وسائل إعلام عالمية منها الموقع الرسمي لـMMA إنه تم إغلاق الحدث أمام الجمهور والصحافة في عرض خاص لزوكربيرغ وزوجته وبعض الأصدقاء، كان أبرز نزال في الليلة مباراة يان شياونان ضد ماكنزي ديرن، التي فاز بها الأول بقرار الأغلبية.

وقال ماكنزي ديرن عقب انتصاره: ”أعلم أن مارك زوكربيرغ استأجر الحدث بأكمله، لذلك أعلم أنه سيكون هناك“.

وعلق دانا وايت على الأمر بروح من الدعابة والسخرية، في رده على تفسيرات بشأن ظهور القاعة الموجودة في لاس فيغاس بلا روح خلال الحدث الذي أقيم يوم السبت الماضي بأن ”العمال قد حصلوا على يوم عطلة“.

لكن استمر الأمر في التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدلى وايت بتصريح بأسلوبه الخاص: ”لم يستأجر زوكربيرغ الحدث، إنه هراء“.

ولم يقنع تفسيره الجميع، بخلاف حقيقة أنه كشركة خاصة، يمكن لـUFC أن تفعل ما يحلو لها، وقال المصارع آل لاكويتنا، ”أفضل جزء من أحداث UFC الحية هو مشاهدة الجماهير وهي تنطلق كما لو كانت في المنزل“.

وكتب المصارع ناثان كواري على موقع ”تويتر“: ”نعم، من منا لم يشتر ملعبًا كاملاً لمشاهدة المقاتلين يقاتلونه ولا يمانع في أن يكونوا من بين العصابات القذرة؟ حقيقة أن UFC تعتقد أن هذه فرصة عظيمة، عروض تسويقية كم هم بعيدون عن الاتصال. أنا كبير في السن بما يكفي لأتذكر أن المقاتلين هم عامل الجذب الرئيسي. وليس المروج. وبالتأكيد لست ضيفًا في المباريات ”.

وبالطبع، كان هناك حتى أولئك الذين مازحوا حول الأمر وطلبوا من الملياردير مؤسس فيسبوك مكافأة مقابل الأداء، لكن الحقيقة هي أن UFC فيغاس 61 أصبحت نزوة مليونير.

والملياردير الأمريكي من عشاق الفنون القتالية المختلطة، حيث يحرص على التدريب على UFC، وقد نشر مقطع فيديو مطلع الشهر الماضي وهو يتدرب مع أحد المصارعين وتبادل اللكمات والركلات مع منافسه.