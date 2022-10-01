ميار شريف تصبح أول مصرية تحرز لقبا في بطولات التنس للمحترفات بالفوز في بارما

أصبحت ميار شريف أول مصرية تحرز لقبا في بطولات التنس للمحترفات بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة، اليوم السبت، عقب فوزها 7-5 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عالميا.

وبعد تأجيل مباراتي الدور النهائي أمس الجمعة بسبب الأمطار، فازت ميار على الرومانية آنا بوجدان في مباراة استمرت نحو ثلاث ساعات صباح اليوم، فيما انتصرت ساكاري على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود.

وانتفضت ميار بعد تأخرها 2-صفر لتكسر إرسال ساكاري أربع مرات في المجموعة الأولى، مستغلةً سوء أداء اللاعبة اليونانية عند امتلاك الإرسال.

First top ten win 👍

First career title 🤩 What a moment for Mayar Sherif!#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/E6DC5As6jT — wta (@WTA) October 1, 2022

وتقدمت ميار المصنفة 74 عالميا بنتيجة 6-5، وبدت ساكاري في طريقها لإدراك التعادل بعد التفوق 40-15.

لكن اللاعبة اليونانية أطاحت بضربتين أماميتين متتاليتين قبل أن تحسم ميار المجموعة الأولى في 54 دقيقة.

وجاءت بداية المجموعة الثانية مشابهة مع تقدم ساكاري 2-صفر، لكن ميار أدركت التعادل 2-2، وخسرت شوطا واحدا بعد ذلك في طريقها للقب.

وأنهت ميار المباراة بعشر ضربات ناجحة و11 خطأ سهلا، مقابل 22 خطأ سهلا من منافستها اليونانية البالغ عمرها 27 عاما.

وهذا الفوز الثاني في ثلاث مواجهات للاعبة المصرية البالغ عمرها 26 على ساكاري والأول منذ 2013.

كما أنه الفوز الأول للاعبة المصرية على واحدة من أول عشر مصنفات على العالم.