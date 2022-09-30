لويس هاملتون الأسرع بجولة التجارب الحرة الأولى في سنغافورة

تفوق البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات على الجميع، بما في ذلك الهولندي ماكس فرستابن متصدر الترتيب العام، في جولة التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بينما يبحث عن فوزه الأول خلال الموسم الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها هاملتون في إحدى جولات التجارب خلال الموسم الحالي وقطع مضمار حلبة مارينا باي البالغ طوله خمسة كيلومترات في زمن بلغ دقيقة واحدة و43.033 ثانية في حين احتل فرستابن سائق رد بول الذي يحتفل بعيد ميلاده 25 المركز الثاني بفارق 0.084 ثانية.

وحصل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو على المركز الثالث في الجولة.

ويدخل فرستابن السباق المقبل في سنغافورة تحت الأضواء الكاشفة في وضع مريح للغاية وكله أمل في حسم الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويعود سباق سنغافورة إلى برنامج البطولة بعد إلغائه في العامين السابقين بسبب جائحة كوفيد-19.

وللاحتفاظ باللقب سيتعين على فرستابن الذي حقق 11 انتصارا في الموسم الحالي من بينها الفوز في آخر خمسة سباقات على التوالي التتويج بالسباق يوم الأحد والتفوق بفارق 22 نقطة على الأقل على لوكلير وبفارق 13 نقطة على الأقل على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في رد بول.

ويسعى فريق مرسيدس أيضا إلى تحقيق فوزه الأول خلال الموسم الحالي.

وفي الالتواءات الضيقة في حلبة مارينا باي والتي تتناسب مع سيارة الفريق ربما ينجح هاملتون في تحقيق أول انتصار هذا الموسم، إذ لم يسبق له أن أنهى أي موسم دون فوز أو قد ينجح زميله ومواطنه جورج راسل في تحقيق أول فوز له خلال مسيرته مع السباقات.

واحتل بيريز المركز الرابع في جولة التجارب الحرة الصباحية اليوم بينما احتل راسل المركز الخامس رغم انحراف سيارته واصطدامها بالحواجز.

وحصل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري على المركز السادس متقدما مباشرة على الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين.

واحتل الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن المركز الثامن بعدما تسبب في توقف الجولة عقب تعطل سيارته.

وكان المركزان التاسع والعاشر على الترتيب من نصيب الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري والإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين.

وحصل التايلاندي ألكسندر البون سائق وليامز على المركز 16 بعد خضوعه في وقت سابق من الشهر الجاري لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وتعرضه لمضاعفات بسبب التخدير بعد العملية رغم أنه أكمل 20 لفة على المضمار المرهق بدنيا تماما مثل هاملتون.