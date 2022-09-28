ديوكوفيتش يرغب في تكريم مثل فيدرر عندما يسدل الستار على مسيرته في التنس

يرغب نوفاك ديوكوفيتش في وجود أبرز منافسيه في عالم التنس إلى جواره عندما يسدل الستار على مسيرته ليحظى بتكريم ملكي مثل روجر فيدرر.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة صور فيدرر وغريمه رافائيل نادال اللذين تشاركا أحد أكثر المنافسات إثارة في عالم التنس وهما يجلسان معا ويبكيان بعد الهزيمة في مباراة للزوجي في كأس ليفر في ملعب أرينا في لندن، يوم الجمعة الماضي.

كما كان ديوكوفيتش وآندي موراي، وهما اثنان من أبرز منافسي فيدرر، حاضرين أيضا في وداع اللاعب السويسري المخضرم البالغ من العمر 41 عاما.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين، يوم الثلاثاء، قبل خوض بطولة هذا الأسبوع ”كانت لحظة مؤثرة للغاية ومشوبة بالعاطفة.

”غلبتني المشاعر حين شاهدت أطفاله وأسرته. فكرت أيضا في مشهد وداعي لعالم التنس.

”هناك بالتأكيد شيء واحد أرغب في وجوده عندما تحين هذه اللحظة بخلاف عائلتي والمقربين مني بالطبع. أرغب في وجود أبرز المنافسين لي في اللعبة لأنهم سيضيفون خصوصية وأهمية أكبر لهذه اللحظة“.

وداعًا روجر فيدرر💔 ، لحظات وداع كوكب التنس بعدما قرر اعتزال التنس. #Federer #FedalForever pic.twitter.com/QzvuoweLs6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2022

وقال اللاعب الصربي البالغ من العمر 35 عاما، والذي يتأخر بلقب واحد فقط عن الرقم القياسي الذي حققه نادال في الفوز بألقاب الفردي بالبطولات الأربع الكبرى والبالغة 22 لقبا، إنه لم يشعر بأي مشاكل في معصمه الذي كان يزعجه خلال كأس ليفر في لندن الأسبوع الماضي.

وأضاف ديوكوفيتش أن غريمه الإسباني لا يزال أكبر منافس له.

وقال اللاعب الصربي، الذي غاب عن أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة هذا العام بسبب موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 ”لعبنا أكبر عدد من المباريات ضد بعضنا البعض أكثر من أي ثنائيات أخرى في تاريخ التنس.

”التنافس بيننا يحمل مذاقا خاصا ولا يزال مستمرا. نأمل أن نحصل على فرصة مواجهة بعضنا البعض مرات عديدة أخرى لأنها تمنحنا الإثارة والمتعة وتسعد عشاق التنس في جميع أنحاء العالم“.