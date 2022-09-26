تايسون فيوري يلغي نزالا مقترحا مع أنطوني جوشوا لعدم توقيع العقد

ألغى البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمية للوزن الثقيل نزاله المقترح مع مواطنه أنطوني جوشوا، إذ قال إن مواطنه لم يوقع العقد قبل الموعد النهائي اليوم الإثنين.

وكان فيوري قد تحدى جوشوا في وقت سابق هذا الشهر، بقوله إنه سيعود من الاعتزال ليدافع عن لقبه في ديسمبر كانون الأول وهو ما قبله جوشوا ووافق على خوض المباراة.

وقال القائمون على إدارة أعمال جوشوا ”وافقنا على كافة الشروط التي تقدم بها فريق فيوري“، لكن تم الاتفاق على تعليق كافة الاتصالات بسبب وفاة الملكة إليزابيث“.

وقال فيوري عبر حسابه على تطبيق ”إنستغرام“: ”الأمر رسمي، الموعد النهائي انتهى. لم يتم توقيع العقد. انتهى الأمر رسميا بالنسبة لجوشوا… انس الأمر“.

وأضاف: ”دائما ما عرفت ذلك. بغض النظر عما تقوله الآن فأنا لا أكترث له، أتمنى لك التوفيق في مسيرتك وحياتك“.

وخسر جوشوا (32 عاما) للمرة الثانية على التوالي أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة‭ ‬في إعادة لنزال اللقب في السعودية الشهر الماضي، وقال إنه يريد العودة إلى الحلبة قبل نهاية العام.

وعندما تحدى فيوري منافسه جوشوا، قال البطل أيضا إنه سيختار منافسا بديلا لمواطنه البريطاني إذا لم يكن مهتما بالنزال.

وقال أوسيك بعد النزال الذي أقيم في مدينة جدة إنه مهتم فقط بمواجهة فيوري لكن تقارير إخبارية قالت إنه لن يشارك في أي نزال آخر هذا العام ليستريح ويقضي وقتا مع عائلته.