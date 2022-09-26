شجار بين لاعبتي منتخب مالي لكرة السلة في بطولة العالم للسيدات (فيديو)

تشاجرت لاعبتان من منتخب مالي لكرة السلة للسيدات في بطولة العالم للسيدات لكرة السلة المقامة حاليا في أستراليا بعد لقائهن أمام منتخب صربيا.

وأثناء إدلاء إحدى لاعبات منتخب صربيا بتصريحات للصحافة، التفت الجميع نحو لاعبتين من منتخب مالي دخلتا في شجار دون معرفة الأسباب وتدخلت لاعبات منتخب مالي لفض الاشتباك.

ووجهت اللاعبتان لبعضهما البعض لكمات وأمسكتا بعضهن البعض، ورغم تدخل زميلاتهن واصلتا الاشتباك قبل أن يتم الفصل بينهما.

وخسرت مالي لقاءها أمام صربيا بنتيجة 81 -68 لتتلقى الخسارة الرابعة على التوالي وتفقد كل الحظوظ لبلوغ ربع النهائي، حيث تحتل المركز السادس والأخير في المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط، وتواجه في لقائها الأخير منتخب كندا.

وتأهلت مالي وصيفة بطلة أفريقيا لنهائيات كأس العالم لكرة السلة للسيدات بعد انسحاب نيجيريا بطلة أفريقيا من كل المنافسات الدولية.

وسبق لمنتخب مالي للسيدات أن شارك مرة واحدة في بطولة العالم وكانت في نسخة 2010 واحتل المركز الـ 15 وتوج مرة ببطولة أفريقيا.

ويضم منتخب مالي للسيدات عدة لاعبات محترفات في الدوريات الفرنسية والإسبانية والمغربية والسنغالية.