الزوجة السابقة لتشاك ليديل نجم UFC تزعم معاناته من الزهايمر والخرف

تزعم زوجة نجم UFC تشاك ليديل، أنه يعاني من ”إصابة دماغية مؤلمة“ ربما أدت إلى انهيار زواجهما نظرا لمعاناته من الزهايمر والخرف.

ووفقًا لوثائق قانونية جديدة، حصل عليها موقع The Blast على الإنترنت، فإن الزوجين السابقين يتصارعان حاليًا في المحكمة بشأن حضانة أطفالهما، وخلال ذلك أُجبر الثنائي على الخضوع لتقييم من قبل المحكمة حيث تمت مقابلة كل واحد منهما للحصول على رأي بشأن أي شخص يجب أن تكون له الوصاية على الأطفال.

وتم عرض تفاصيل المقابلتين، مع ادعاءات محددة من كلا الجانبين. ومن المثير للاهتمام، أن هايدي ليديل تشير إلى أن الإصابات التي ربما عانى منها أثناء القتال في UFC تسببت في تغيير سلوكه.

وأضافت تفاصيل القضية ”السيدة ليديل ذكرت أيضًا أن السيد ليديل كان يعاني كثيرا من جنون العظمة واتهمها بالكثير من الأشياء، كما أنه أصبح قلقًا للغاية من أنها ستتركه بعد أن فقد وظيفته في العام 2017، وادعت السيدة ليديل أيضًا أن السيد ليديل أصبح عنيفًا بشكل متزايد. وذكرت أن هذا الشيء الأخير الذي حدث لم يكن نموذجيًا وكانت قلقة من تعرضه لإصابة دماغية“.

وأضاف تقرير المحكمة ”ادعت السيدة ليديل أيضًا أن السيد ليديل كان عنيفًا مع أفراد من خارج العائلة، وزعمت أنه قد أطاح بأصدقائه عندما حاولوا مساعدته واعتاد على ضرب الناس بسبب تعاطي المخدرات في الشوارع. وذكرت أن السيد ليديل أحب القتال ولم يترك أحدًا لم يقاتله، لقد كان يقاتل الناس ويضرب الناس منذ أن كان في روضة الأطفال“.

يذكر أن الزوجين السابقين يتجهان إلى جلسة استماع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للقضية، والتي قد تحدد من سيحصل على حضانة طفليهما.

16 years ago today, Chuck Liddell finished Renato Sobral to defend his UFC light heavyweight title pic.twitter.com/JhFClCIgXU — MMA mania (@mmamania) August 26, 2022

ومن المثير للاهتمام، أن السيدة ليديل كانت محددة في وجود نوع واحد من إصابات الدماغ لدى زوجها، وهو أمر شائع جدًا لدى لاعبي كرة القدم الأمريكية والملاكمين ومقاتلي الفنون القتالية المختلطة بسبب الضربات المستمرة على الرأس.

وعندما سُئلت عما إذا كان لديها أي مخاوف محددة بشأن السيد ليديل، فيما يتعلق بصحته الجسدية، أجابت السيدة ليديل“ نعم، لقد تعرض للضرب عدة مرات وكان مصابًا بالاعتلال الدماغي المزمن، لا يستطيع تذكر الأشياء ويعلق في الكلام. سيصاب بالخرف أو الزهايمر. إنه يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم.

”فيما يتعلق بالصحة العقلية للسيد ليديل، أعربت السيدة ليديل عن قلقها بشأن اكتئاب السيد ليديل، وحاجته المستمرة للهروب من خلال المخدرات والكحول“.

وانتهت علاقة الزوجين بعد اعتقال مقاتل UFC بتهمة العنف المنزلي. في ذلك الوقت، زعم تشاك أن الشرطة كانت ستأخذ زوجته إلى السجن، لذلك طلب الذهاب مكانها.

وخلال المقابلات، أكد تشاك استخدام المخدرات والكحول بمرور الوقت، لكنه قال إنه متيقظ حاليًا إلى جانب تناول الأدوية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ووصف المقاتل الأحداث التي أدت إلى اعتقاله مرة أخرى، قائلاً: ”كانوا مستعدين لاقتيادها إلى السجن وقلت خذوني بدلاً منها“.

في النهاية، اقترح الأطباء الذين أجروا المقابلة أن الأطفال يجب أن يكونوا مع والديهم، قائلين: ”من المستحسن أن يستمر الوالدان في تقاسم الحضانة القانونية والمادية للأطفال“.