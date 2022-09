ديوكوفيتش يرد على تقارير تفكيره في اعتزال عالم التنس على غرار روجر فيدرر

أثار اعتزال روجر فيدرر تساؤلات عن إمكانية ابتعاد النجمين الآخرين من ”الثلاثة الكبار“ عن ملاعب التنس، لكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش أكد أنه لا يشعر أنه تقدم في العمر بما يكفي للتفكير في إنهاء مسيرته مع اللعبة في الوقت الحالي.

ولم يكن قرار فيدرر، البالغ 41 عاما، بالاعتزال غير متوقع بالنظر إلى معاناته من الإصابات وتراجع المستوى في الآونة الأخيرة، لكن القرار رغم ذلك قوبل بالكثير من الحزن من جانب الجمهور واللاعبين السابقين وظهر ذلك جليا من خلال الوداع المشوب بالعاطفة للنجم السويسري مع نهاية مسيرته في الملاعب.

وسلط رحيل فيدرر الضوء على مسيرتي منافسَيْه الإسباني رافائيل نادال وديوكوفيتش الطويلتين بينما تساءل الجمهور والنقاد عن كيفية تعامل تنس الرجال مع إمكانية رحيل أفضل عناصره.

وبعد عودته للملاعب للمرة الأولى منذ فوزه باللقب الكبير رقم 21 في نهائي ويمبلدون، قال ديوكوفيتش للصحفيين ”بصراحة لا أشعر أنني تقدمت في العمر كثيرا بما يكفي لإنهاء مسيرتي مع التنس.

”حتى الآن أشعر أن جسمي يساعدني ويقوم بما أريد بصورة جيدة. حسب رأيي هذا هو المهم عند تجاوز 35 عاما“.

وأحدث ما يسمى بـ“الثلاثة الكبار“ ثورة في عالم التنس من خلال إنجازاتهم وتنافسهم القوي.

فقد حصد هؤلاء الثلاثة فيما بينهم 63 لقبا كبيرا.

"One of the most beautiful moments I've ever experienced in my life for sure."@DjokerNole shares his account of @rogerfederer's final match at the #LaverCup. pic.twitter.com/O5pRq8Xi6o

— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022