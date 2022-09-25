الكيني كيبتشوجي يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

حطم العداء الكيني إيليود كيبتشوجي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون المسجل باسمه، اليوم الأحد، عندما فاز بماراثون برلين في زمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان متفوقا بذلك بفارق يقارب 30 ثانية على الرقم القياسي العالمي السابق الذي سبق له أن سجله في العاصمة الألمانية قبل أربعة أعوام.

ومن البداية وفي أجواء غائمة تفوق كيبتشوجي (37 عاما) صاحب الألقاب العديدة وحامل الذهبية الأولمبية تماما على الجميع في سباق اليوم ليحقق هذا الإنجاز المتميز.

NEW WORLD RECORD Eliud Kipchoge smashes his own marathon world record, winning the #BerlinMarathon in 2:01:08 Takes 31 seconds off his old record. #marathon pic.twitter.com/UwKeWtAosi — Brendan Bradford (@1bbradfo) September 25, 2022

وتمكن عدد قليل فقط من المتنافسين من الاستمرار بالقرب من كيبتشوجي طويلا إلى جانب بعض المشاركين من أجل إرشاد المتنافسين عن طريق تحديد الإيقاع والسرعة.

وتدريجيا تخلص كيبتشوجي من بطل العام الماضي الإثيوبي جوي أدولا بينما رفض إثيوبي آخر هو أنداملاك بليهو الاستسلام قبل أن يتراجع في النهاية بعد 27 كيلومترا من بداية السباق بينما واصل كيبتشوجي مسيرته نحو الرقم القياسي.

وكان كيبتشوجي توج بالذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي في أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي متخلفا بفارق أكثر قليلا من دقيقة واحدة عن رقمه القياسي لكنه بتفوقه اليوم أثبت أنه واحد من أفضل العدائين على مر التاريخ.

واحتل الكيني مارك كورير المركز الثاني في سباق اليوم متخلفا بفارق أربع دقائق و49 ثانية عن مواطنه البطل بينما احتل الإثيوبي تادو أباتي المركز الثالث.