الكيني كيبتشوجي يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

حطم العداء الكيني إيليود كيبتشوجي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون المسجل باسمه، اليوم الأحد، عندما فاز بماراثون برلين في زمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان متفوقا بذلك بفارق يقارب 30 ثانية على الرقم القياسي العالمي السابق الذي سبق له أن سجله في العاصمة الألمانية قبل أربعة أعوام.

ومن البداية وفي أجواء غائمة تفوق كيبتشوجي (37 عاما) صاحب الألقاب العديدة وحامل الذهبية الأولمبية تماما على الجميع في سباق اليوم ليحقق هذا الإنجاز المتميز.

NEW WORLD RECORD

Eliud Kipchoge smashes his own marathon world record, winning the #BerlinMarathon in 2:01:08

Takes 31 seconds off his old record. #marathon pic.twitter.com/UwKeWtAosi

— Brendan Bradford (@1bbradfo) September 25, 2022