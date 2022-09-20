ماذا يتناول بوناك ليتمكن من الفوز على بيج رامي في مستر أولمبيا 2022؟

يخطط وليام بوناك للتغلب على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ حامل اللقب في مستر أولمبيا 2022، لكنه أكد أنه للفوز على بطل آخر نسختين يحتاج للتغيير والقيام بشيء مثير للإلهام ومختلف عن ما كان يفعل من قبل.

وستقام مستر أولمبيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد وضع رامي البالغ عمره 38 عاما بوناك بين أبرز المنافسين له على اللقب.

وبوناك محترف مشهور وصنع اسمه في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ولديه العديد من الألقاب، فضلا عن خبرة واسعة في المشاركة بمستر أولمبيا منذ عام 2014. وفي عام 2019 ، احتل وليام بوناك المركز الثاني في مستر أولمبيا خلف براندون كاري.

وعلى الرغم من خسارته، فقد احتل المركز الأول في منافسات أرنولد كلاسيك 2020 وفي نفس العام ، شارك في مستر أولمبيا 2020 واحتل المركز الخامس.

وقال الخبراء إن جسمه كان ضعيفًا في تفاصيل الجزء السفلي. وفي عام 2021 ، احتل بوناك المركز السادس.

وبالنسبة للاستعداد لمستر أولمبيا 2022، واجه بوناك الكثير من التحديات، ولم يعد الكثير من المشجعين يعتقدون أنه يمكن أن يفوز بشيء في نسخة هذا العام ، ولكن في أرنولد كلاسيك 2022 ، فاز بوناك تقريبًا على براندون كاري وحصل على المركز الثاني. ولا شك أن هذا منحه الأمل في الفوز بمستر أولمبيا 2022 ومحاولة احتلال المركز الأول.

وبعد أسبوع من أرنولد كلاسيك، يتنافس بوناك في بوسطن برو 2022 ويتأهل إلى أولمبيا 2022. وقد وعد المعجبين بأن يكون أكبر وأفضل في أولمبيا لهذا العام.

منافسة رامي

نأخذ في عين الاعتبار أن بيج رامي سيكون أيضًا أكبر كما وعد بينما يحتاج بوناك إلى اكتساب المزيد من العضلات وإظهار جودة كبيرة في عضلاته.

ويزن وليام بوناك 118 كيلوغراما ويخطط لزيادة وزنه للفوز بسباق مستر أولمبيا 2022، وقد كشف في مقابلة مع موقع bbodybuild المتخصص عن أنه بحاجة إلى أن يكون أثقل حتى يصبح مستر أولمبيا في عام 2022.

وأضاف: ”في خططنا، مجموعة من حوالي 120 كيلوغراما، وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي. الحجم ما يهم للفوز بمستر أولمبيا، وهذا ما أواجه مشكلة فيه الآن“ كما يقول بوناك.

”كثير من الناس لا يحبون خصري، ويقولون لي إن خصرك كبير جدًا وما إلى ذلك. دعنا نرى، أقوم بزيادة الجزء العلوي، أي الظهر والكتفين لتقليل عيوبي، أريد أن أكون ثقيلًا قدر الإمكان، وأريد ألا يكون لدى الحكام سبب لا يجعلني في المركز الأول“.

الوجبة المفضلة

بعد الحديث عن أهدافه في مستر أولمبيا 2022 ، شارك بوناك وجبته الخفيفة المفضلة وهي الشاورما التي يفضلها وشرائح اللحم المشوية.

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وقال: ”في بعض الأحيان أحب أن أتناول وجبة خفيفة من أجنحة الدجاج المقلية، ويمكنك أيضًا تناول البرجر ، فهو يحتوي على 300-400 سعر حراري ولا أعتقد أنه دهني جدًا بالنسبة لي. يريدني المدرب أن أتناول طعامًا صحيًا حتى أثناء الوجبات غير المنتظمة. بعد أن بدأت العمل مع المدرب تشاد نيكولز بدأت في تناول الأطعمة الصحية“.

”أصبح تناول الطعام تحديًا حقيقيًا، لذلك غالبًا ما أتناول وجبات خفيفة على شكل أجنحة الدجاج وخبز البيتا التركي والبطاطس المقلية وصلصة جوز الهند وبعض السلطة. أتناول خمس وجبات من البروتين“.