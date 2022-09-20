تحدث عن نقاط ضعفه ومنافسيه.. بيج رامي يكشف نظامه الغذائي والتدريبي

يتبقى نحو 12 أسبوعًا على بطولة مستر أولمبيا 2022 لكمال الأجسام ومع اقتراب موعدها تزيد حدة تدريبات حامل اللقب ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ الذي كشف عن نظامه التدريبي والغذائي ونقاط ضعفه ومنافسيه المرجحين خلال مقابلة مطولة مع موقع fitnessvolt المتخصص.

وكان عام 2022 بالنسبة لبيج رامي مليئًا بالتقلبات، إذ تصدر عناوين الصحف قبل أشهر بعد غيابه عن المشاركة في عرض Jim Manion’s Pittsburgh Pro في مايو/آيار الماضي ونتيجة لذلك أصدر اعتذارًا ، لكن تصرفاته تركت العديد من المنافسين الكبار في بطولة الرجال يشككون في التزامه باللعبة.

وتضاعفت هذه المخاوف بعد أن أعلن رامي عن خطته للاعتزال في حال فوزه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعدما بلغ عمره 38 عاما.

وتحدث رئيس مستر أولمبيا دان سولومون إلى رامي عبر الهاتف لتقييم اهتمامه بكمال الأجسام ورغم التكهنات المستمرة، أوضح سولومون أن رامي ملتزم تمامًا بالرياضة ووضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجيته للفوز بلقبه الثالث على التوالي.

الاستعداد يسير وفقا للخطة

على الفور أكد دينيس جيمس مدرب النجم المصري للجماهير أن جدول تدريب البطل الحالي يسير ”وفقًا للخطة“.

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات مستر أولمبيا 2022 اجتمع رامي مع مدربه دينيس جيمس واللاعبين القدامى كريس كورمير وميلوس سارسيف لمناقشة تفاصيل موسمه الحالي خلال المقابلة.

وحدد رامي في المقابلة ثلاثة متنافسين سيشكلون الخطر الأكبر عليه في مستر أولمبيا 2022 قائلا ”إذا لم أكن في كامل لياقتي بنسبة 100 في المائة سأواجه منافسة شرسة. أحترم كل المنافسين لكن يجب القول إن وليام (بوناك) وبراندون (كاري) وهادي (شوبان) الأبرز“.

ولا شك أن بطل مستر أولمبيا 2020 و2021 ليس لديه أي نقاط ضعف في جسمه لكنه قال إن التكيف هو مشكلته الأساسية.

وأوضح البطل المصري ”أعتقد أن أضعف نقطة لدي أحاول طوال الوقت تحطيمها ليست عضلة. أنا بحاجة للحصول على الحالة والتكيف المناسبين. لقد خسرت مرات عديدة لهذا السبب. لا أعلم. أحترم كل المدربين الذين عملت معهم. حاول كل منهم أن يجعل ذلك نقطة إيجابية“.

وأضاف رامي ضاحكا ”ضعفي الحقيقي وأضعف نقطة لدي، إنها ليست عضلة من البداية. ليس الظهر أو الكتفين أو الذراعين أو الصدر أو أن ساقي أكبر، فقط ربلة الساق، أحاول في كل مرة ولا تكبر مطلقا“.

نظام غذائي

تحدث دينيس جيمس عن النظام الغذائي لبيغ رامي وتدريبه قائلا ”لقد زاد وزنه أربعة أرطال في ليلة واحدة“.

وعن نظامه الغذائي قال رامي ”يجب أن أخبركم بشيء واحد، خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الاستعداد لمستر أولمبيا كسرت نظامي الغذائي ربما مرتين أو ثلاث مرات. أنا لا أتناول الوجبات السريعة. هذا العام على وجه الخصوص لا أحب أن أتخلص من نظامي الغذائي. الدهون ليست كثيرة. فقط الماء وهذا كل شيء“.

ويقول البطل المصري إن وجبته المفضلة هي السمك، وهو أمر مفهوم تماما بالنظر إلى أنه كان صيادًا قبل أن يبدأ مسيرته في كمال الأجسام، وقد ولد في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ المصرية المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف ”أنا أحب السمك. أنا أحب السمك. نعم. معظم الوجبات سمك. أنا أحب الأرز ولكن إذا كان من البطاطا الحلوة، فأنا بخير مع ذلك. نعم، ما زلت أصطاد“.

نظام تدريبي

وقال دينيس جيمس إن رامي يكتسب الكثير من الوزن بسرعة كبيرة بفضل تدريباته القوية، موضحا ”من الأمس إلى اليوم فقط، اكتسب كيلو غرامًا ونصف الكيلو غرام. نحن نتحدث عن ثلاثة أو أربعة أرطال خلال ليلة واحدة. أعتقد أن عضلاته ستنمو في الأسابيع الأربعة المقبلة. هذا شيء طبيعي في هذا الوقت.

”نبدأ دائمًا مبكرًا (هذا العام). ننشر التدريبات المثيرة للإعجاب فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعات رفع أثقال بالذراعين والضغط. إذا شاهدته ، فأنت تريد أن تنبهر أو تريد أن ترى بعض الكثافة والقوة. في بعض المجموعات التي تدربنا عليها من قبل نضغط ونرفع الأثقال خاصة بالنسبة لعضلات الظهر“.

أحد التحديات التي كلف بها رامي هذا الموسم هو تنشيط مناطق معينة من ظهره، ورغم ذلك، لا يزال لدى بطل مستر أولمبيا متسع من الوقت لحل هذه المشكلة في الأشهر المقبلة.

وفي وجود جيمس معه، من الواضح أن رامي يتخطى الحدود بينما يواصل الاستعدادات للمشاركة في مستر أولمبيا 2022. إذا حكمنا من خلال أحدث تصريحات لمدربه، فإن البطل الحالي يخطط للفوز باللقب الثالث عندما يشارك في البطولة التي ستقام في لاس فيغاس في نيفادا من الـ15 إلى الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.