كانيلو يهزم غريمه جولوفكين في النزال الثالث بينهما

حسم ساؤول ”كانيلو“ ألفاريز منافسته الشرسة مع جينداي جولوفكين بفوز الملاكم المكسيكي في النزال الثالث بينهما، مساء السبت، بإجماع الآراء ليحتفظ بلقب بطولة العالم في وزن فوق المتوسط في لاس فيغاس.

والتقى الغريمان اللدودان لأول مرة على الحلبة في عام 2017 وقاتلا لتنتهي المباراة بالتعادل وهي نتيجة ثار جدل كبير بشأنها.

وفي مباراة الإعادة عام 2018، فاز ألفاريز بالنقاط في نزال أكثر إثارة للجدل واعتقد الكثير من المراقبين أنه كان بالإمكان أن تصب نتيجته في صالح المنافس.

ولم يواجه ألفاريز مشكلة هذه المرة أمام جولوفكين من قازاخستان (40 عاما) البطل الحالي في وزن المتوسط والذي عانى للاحتفاظ بالطاقة ليخسر للمرة الثانية في ثالث نزال بينهما.

ولم يدع ألفاريز مجالا لانقسام الآراء هذه المرة وهيمن في معظم فترات المواجهة وكان أكثر سرعة في تسديد اللكمات وتفوق بنتيجة 116-112 و115-113 و115-113، ليصبح مستقبل جولوفكين في الملاكمة على المحك.

وجاء الانتصار في توقيت مثالي لألفاريز (32 عاما) عقب خسارته الثانية فقط في مسيرته في النزال السابق أمام دميتري بيفول بطل وزن خفيف الثقيل في مايو/ أيار الماضي.