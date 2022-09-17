لوغان بول يتحدى رومان رينز على لقب WWE يونيفرسال في عرض كراون غول بالسعودية

أعلن تريبل إتش، الرئيس التنفيذي للمحتوى في WWE، عن نزال مرتقب سيجمع بين لوغان بول ورومان رينز على لقب WWE يونيفرسال الأوحد، في عرض ”كراون غول“، والمقرر إقامته يوم 5 نوفمبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقع لوغان بول عقدا متعدد السنوات مع WWE وقد خاض حتى الآن مباراتين في الشركة، الأولى في ريسلمانيا 38 كفريق مع ذا ميز ضد عائلة الميستيريو، والثانية في سمر سلام 2022 ضد ذا ميز والتي فاز بها.

عاجل: كما أعلن تريبل اتش، لوجان بول سوف يتحدى رومان رينز على لقب WWE يونيفرسال الأوحد في عرض كراون جول يوم ٥ نوفمبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية.#WWECrownJewel @TripleH @WWERomanReigns @LoganPaul pic.twitter.com/2mUHAiiDcd — WWE MENA (@WWEmena) September 17, 2022

وأشاد تريبل إتش بالمصارع رومان رينز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم السبت، للإعلان عن النزال، قائلا: ”ليس هناك أحد في هذه الصناعة استطاع الوصول إلى المستوى الذي وصل إليه رومان رينز“.

تريبل اتش: "ليس هناك أحد في هذه الصناعة استطاع الوصول إلى المستوى الذي وصل إليه رومان رينز".#WWECrownJewel @TripleH @WWERomanReigns pic.twitter.com/SHCWTtkDyM — WWE MENA (@WWEmena) September 17, 2022

وكانت ”WWE“ قد وقعت مع الهيئة السعودية العامة للرياضة عقد شراكة لمدة 10 سنوات تضمن لهم 100 مليون دولار سنويا، طالما تتم إقامة حدثين لمسابقات المصارعة سنويا في السعودية.

وكانت آخر مسابقات مصارعة محترفين عقدت في السعودية هي مسابقة ”جوهرة التاج“ التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وفي 2019 نظمت في السعودية أول مباراة مصارعة نسائية استعراضية شاركت فيها النجمتان ناتاليا ولايسي إيفانز.