عبقري وفريد.. ميسي يعلق على اعتزال روجير فيدرر

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على قرار السويسري روجير فيدرر باعتزال التنس.

ونشر ميسي صورة لفيدرر على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب ”عبقري فريد في تاريخ التنس ومثال لأي رياضي، كل التوفيق في مرحلتك القادمة، سنفتقد رؤيتك في الملعب، الأمر الذي كان يجعلنا نستمتع“.

Leo Messi bid farewell to Roger Federer via IG: “Genius, unique in the history of tennis and an example for any athlete, I wish you the best in your new phase, we will miss seeing you on the court which makes us enjoy.” pic.twitter.com/Y2bWgwz6QK — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) September 16, 2022

أما رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي برصيد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فكتب عبر موقع ”تويتر“ ”كنت أتمنى ألّا يأتي هذا اليوم أبدا، إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيا وللرياضة حول العالم“.

وأضاف ”كان من السرور بل والشرف والامتياز أن أتشارك كل هذه السنوات معك وخوض الكثير من اللحظات المذهلة داخل وخارج الملعب“.

وتابع النجم الإسباني ”سنتقاسم العديد من الأوقات الأخرى سويا في المستقبل، لا يزال أمامنا الكثير، والآن أتمنى لك كل السعادة ولزوجتك والأبناء والعائلة واستمتع بما هو قادم، سأراك في لندن“.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

وأمس الخميس، أعلن روجير فيدرر أنه قرر الاعتزال بعد كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن.

ولم يلعب فيدرر، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، والحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أي مباراة منذ بطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب مشكلة بالركبة.

وقال فيدرر: ”كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية“.

وأضاف ”عملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت واضحة. عمري 41 عاما“.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

وتابع النجم السويسري ”لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية“.

وأتم ”كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو بطولات المحترفين“.

وعرقلت الإصابات في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003 وخاض منافسات شرسة أمام رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

وخضع فيدرر لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين وكانت آخر مباراة له ببطولات المحترفين خلال الهزيمة من البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية بويمبلدون 2021.