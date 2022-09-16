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رياضة

عبقري وفريد.. ميسي يعلق على اعتزال روجير فيدرر
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 8:26 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 9:10 GMT

عبقري وفريد.. ميسي يعلق على اعتزال روجير فيدرر

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على قرار السويسري روجير فيدرر باعتزال التنس. ونشر ميسي صورة لفيدرر على حسابه في موقع "تويتر" وكتب "عبقري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على قرار السويسري روجير فيدرر باعتزال التنس.

ونشر ميسي صورة لفيدرر على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب ”عبقري فريد في تاريخ التنس ومثال لأي رياضي، كل التوفيق في مرحلتك القادمة، سنفتقد رؤيتك في الملعب، الأمر الذي كان يجعلنا نستمتع“.

أما رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي برصيد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فكتب عبر موقع ”تويتر“ ”كنت أتمنى ألّا يأتي هذا اليوم أبدا، إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيا وللرياضة حول العالم“.

وأضاف ”كان من السرور بل والشرف والامتياز أن أتشارك كل هذه السنوات معك وخوض الكثير من اللحظات المذهلة داخل وخارج الملعب“.

وتابع النجم الإسباني ”سنتقاسم العديد من الأوقات الأخرى سويا في المستقبل، لا يزال أمامنا الكثير، والآن أتمنى لك كل السعادة ولزوجتك والأبناء والعائلة واستمتع بما هو قادم، سأراك في لندن“.

وأمس الخميس، أعلن روجير فيدرر أنه قرر الاعتزال بعد كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن.

ولم يلعب فيدرر، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، والحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أي مباراة منذ بطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب مشكلة بالركبة.

وقال فيدرر: ”كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية“.

وأضاف ”عملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت واضحة. عمري 41 عاما“.

وتابع النجم السويسري ”لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية“.

وأتم ”كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو بطولات المحترفين“.

وعرقلت الإصابات في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003 وخاض منافسات شرسة أمام رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

وخضع فيدرر لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين وكانت آخر مباراة له ببطولات المحترفين خلال الهزيمة من البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية بويمبلدون 2021.

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