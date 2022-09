رسميًا.. روجير فيدرر يعلن اعتزاله التنس

أعلن لاعب التنس السويسري روجير فيدرر اعتزاله التنس، اليوم الخميس، عن عمر 41 عامًا.

وأوضح ”فيدرر“ أن الاعتزال سيكون عقب بطولة كأس لافر، الأسبوع المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022