رسميًا.. روجير فيدرر يعلن اعتزاله التنس

أعلن لاعب التنس السويسري روجير فيدرر اعتزاله التنس، اليوم الخميس، عن عمر 41 عامًا.

وأوضح ”فيدرر“ أن الاعتزال سيكون عقب بطولة كأس لافر، الأسبوع المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

وعانى الأسطورة السويسرية من سنوات قليلة صعبة، بعد أن غاب عن الملاعب منذ بطولة ويمبلدون، العام 2021 بعد خضوعه لجراحة ثلاثية في الركبة خلال فترة إجازته.

وكان طريق ”فيدرر“ صعبًا للعودة بسبب اللياقة البدنية، قبل أن يقرر الاعتزال رسميًا.

وقال ”فيدرر“ البالغ من العمر 41 عامًا في بيانه لجمهوره: ”لعائلتي في التنس وخارجها، من بين كل الهدايا التي قدمها لي التنس على مر السنين، كان الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق، أصدقائي، ومنافسي، ومعظم المشجعين الذين يمنحون الرياضة الحياة، واليوم أريد مشاركة بعض الأخبار معكم جميعًا“.

وأضاف: ”كما يعلم الكثير منكم، فقد قدَّمت لي السنوات الثلاث الماضية تحديات على شكل إصابات وجراحات، لقد عملت بجد للعودة إلى المستوى التنافسي الكامل، لكنني أعرف أيضًا قدرات جسدي وحدودها، والرسالة كانت واضحة في الآونة الأخيرة“.

فيدرر يتصدر قائمة فوربس لأعلى لاعبي التنس أجرا https://t.co/XxhchUuDNm pic.twitter.com/t2wlktxams — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

وتابع فيدرر: ”عمري 41 عامًا، ولعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عامًا، وعاملني التنس بسخاء أكثر مما كنت أحلم به، والآن يجب أن أدرك الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي التنافسية.“

وسيطر ”فيدرر“، إلى جانب منافسيه الأسطوريين رافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، على تنس الرجال لنحو 20 عامًا، وسيؤدي اعتزاله إلى إسدال الستارة على حقبة ذهبية للرياضة.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فقد فاز الثلاثة بـ63 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بواقع 20 لقبًا لفيدرر، و21 لقبًا لديوكوفيتش، و22 لقبًا لنادال.