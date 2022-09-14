من هي سمر حمزة أول مصرية تبلغ نهائي بطولة العالم للمصارعة؟

خطفت المصرية سمر حمزة الأضواء في الساعات القليلة الماضية بعدما كتبت التاريخ في بطولة العالم للمصارعة التي تقام حاليا في صربيا، ويسدل الستار على منافساتها يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأصبحت سمر حمزة أول لاعبة مصرية تصل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة بعدما ضربت موعدا، مساء اليوم الأربعاء، مع التركية ياسمين أدار في منافسات وزن 76 كيلو جرام.

وضمنت سمر حمزة ميدالية لمصر في بطولة العالم للمصارعة كما أنها نجحت في الوصول للمباراة النهائية كأول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز.

موعد مباراة سمر حمزة في نهائي بطولة العالم للمصارعة https://t.co/ejQC89dOWP pic.twitter.com/4XXHF5viCn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وحققت مصر 10 ميداليات في بطولات العالم للمصارعة، وهي 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين بجانب 5 ميداليات برونزية.

وبدأت سمر حمزة مشوارها في بطولة العالم للمصارعة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو (بطلة العالم 2018) بنتيجة 3-1، ثم تغلبت على النمساوية مارتينا كيينز بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وفازت سمر حمزة في نصف النهائي على إب مايي بطلة أستونيا بنتيجة 3-2.

وتسلط (إرم نيوز) في التقرير التالي الضوء على مسيرة سمر حمزة التي كتبت التاريخ في المصارعة المصرية:

بداية صعبة ورحلة كفاح

ولدت سمر حمزة يوم 4 أبريل 1995 في محافظة الإسكندرية، وبدأت رحلتها في ممارسة لعبة المصارعة بصعوبة شديدة، خاصة أنها بدأت في سن متأخرة بعد وصولها إلى 17 عاما.

وقالت سمر حمزة في لقاء تليفزيوني سابق مع برنامج (صاحبة السعادة) مع الإعلامية إسعاد يونس:“ كنت في البداية لاعبة كاراتيه ولم أحقق أي ميداليات، وبعد ذلك شاهدت كرم جابر في أولمبياد 2012، وانبهرت بما يقدمه في المصارعة“.

وأشارت إلى أنها انضمت في البداية لأحد الأندية الصغيرة في الإسكندرية، ولكنها تعرضت لحملات تشكيك خاصة أن مشاركة البنات في لعبة المصارعة غير مألوفة.

وترتبط سمر حمزة بمدربها محمد طلبة الذي أكد لها أنها ستكون بطلة عالمية وساهم في تطور مستواها، بحسب ما أكدته سمر في حديث تليفزيوني سابق.

مشاركة أولمبية

لمع نجم سمر حمزة في بطولة أفريقيا للمصارعة بعدما حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جرام.

وتأهلت سمر حمزة إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية في تاريخها، وحققت المركز الثاني عشر.

وخاضت سمر حمزة للمرة الأولى منافسات بطولة العالم للمصارعة، العام 2017، في فرنسا وحققت المركز السادس عشر.

واستطاعت سمر حمزة الحفاظ على الصدارة والذهبية في البطولة الأفريقية، العام 2018، في نيجيريا وواصلت خوض البطولات الدولية في المجر وبلغاريا.

وحققت سمر حمزة الميدالية الذهبية للنسخة الثالثة على التوالي في البطولة الأفريقية في تونس، العام 2019، وحققت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في نفس العام.

واحتفظت سمر بذهبية البطولة الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي في نسخة 2020 بالجزائر، وشاركت في أولمبياد طوكيو التي أقيمت العام الماضي، وتقدمت للمركز العاشر.

إنجاز غائب

استطاعت سمر حمزة تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، 2021.

ولم تحقق المصارعة المصرية أي ميدالية في بطولات العالم قبل إنجاز سمر حمزة بما يقرب 15 عاما كاملة.

وواصلت سمر حمزة كتابة التاريخ بعدما وصلت لنهائي النسخة الحالية في بطولة العالم الحالية.

وقال اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، لـ“إرم نيوز“، إن سمر حمزة لاعبة من طراز فريد، مؤكدا أنها تجتهد في التدريبات وتعمل باستمرار على تطوير نفسها وتحقيق الميداليات.

وأشار نوار إلى أن سمر حمزة من اللاعبات المميزات في المصارعة واستطاعت كتابة التاريخ خلال مشوارها التي بدأته برحلة كفاح مميزة.

وأكد أن المصارعة استفادت الكثير من تألق سمر حمزة وتحقيق الإنجازات، موضحا أن هذا الإنجاز الرائع بالوصول للمباراة النهائية يعد أمرا مميزا، كما أن سمر تستحق كل التكريم.