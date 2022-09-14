موعد مباراة سمر حمزة في نهائي بطولة العالم للمصارعة

ينتظر الجمهور، بشغف كبير موعد مباراة، سمر حمزة، لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، إثر تأهلها إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة في منافسات وزن 76 حجم في البطولة التي تستضيفها العاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من الـ10 وحتى الـ18 من سبتمبر الجاري.

وتلتقي البطلة المصرية سمر حمزة، نظيرتها التركية ياسمين أدار، صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو، في مباراة النهائي المقرر لها السادسة والنصف، مساء اليوم الأربعاء.

واستطاعت سمر حمزة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على وصيفة بطلة العالم 2021 أيبي مايي بنتيجة 3-2، مساء أمس.

واستهلت البطلة المصرية مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بطلة العالم 2018 بنتيجة 3 / 1.

وكانت سمر حمزة تأهلت إلى نصف النهائي، بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة 1/3.

وتعد سمر حمزة أول لاعبة مصرية وعربية تتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة، إذ إن الفوز يتوجها بالذهبية والخسارة بالفضية، وهي أيضا أول رياضي مصري يتواجد في نهائي بطولة العالم للمصارعة منذ عام 2006 بعد إنجاز البطل محمد عبد الفتاح ”بوجي“.

سمر حمزة تمتلك الكثير من الميداليات الدولية والعالمية ويعد أبرزها تحقيق برونزية دورة البحر المتوسط، وفضية بطولة الرانك الدولية، كما احتلت المركز الثالث في التصنيف الدولي للمصارعة الشهر الماضي.