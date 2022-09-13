جوشوا يوافق على مواجهة فيوري في ديسمبر

قال القائمون على إدارة أعمال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا اليوم الثلاثاء إن جوشوا وافق على مواجهة مواطنه تايسون فيوري في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإنه حاليا ينتظر رد فيوري حامل لقب بطولة العالم لوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي.

وقال فريق إدارة أعمال جوشوا إنهم وافقوا على جميع الشروط التي قدمها فريق فيوري يوم الجمعة الماضي لكن تم الاتفاق على وقف الاتصالات بين الطرفين بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأضاف الفريق ”نحن ننتظر ردا“ من الطرف الآخر.

وللمرة الثانية على التوالي خسر جوشوا (32 عاما) بطل العالم السابق أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة في جدة السعودية الشهر الماضي.

وقال فيوري في أبريل/ نيسان الماضي إنه اعتزل الملاكمة لكنه أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري تحديه لمنازلة جوشوا وخوض ”نزال بريطانيا“ على لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال فيوري البالغ من العمر 34 عاما مخاطبا جوشوا ”لقد انهيت نزالا من 12 جولة، لذا فأنت مناسب تماما (لخوض المباراة). هل أنت مستعد. أعطيتك بذلك إشعارا قبلها ببضعة أشهر“.