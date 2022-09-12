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رياضة

وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة تيودورو عن 34 عاما بسبب السرطان
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 10:20 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 10:45 GMT

وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة تيودورو عن 34 عاما بسبب السرطان

أعلنت وسائل إعلام كندية وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة السابق إلياس تيودورو عن 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. وخاض تيودورو، الذي توفي يوم الأحد، 22 نزالا

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المصدر: رويترز

أعلنت وسائل إعلام كندية وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة السابق إلياس تيودورو عن 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وخاض تيودورو، الذي توفي يوم الأحد، 22 نزالا في الفنون القتالية المختلطة من بينها 11 نزالا في وزن المتوسط حقق خلالها ثمانية انتصارات وخسر في ثلاث مناسبات.

ودخل عالم المحترفين في 2011، وكان آخر نزال خاضه على هذا المستوى حين فاز على بريان بيكر في ديسمبر كانون الأول 2021 في كولورادو.

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