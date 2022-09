وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة تيودورو عن 34 عاما بسبب السرطان

أعلنت وسائل إعلام كندية وفاة بطل الفنون القتالية المختلطة السابق إلياس تيودورو عن 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وخاض تيودورو، الذي توفي يوم الأحد، 22 نزالا في الفنون القتالية المختلطة من بينها 11 نزالا في وزن المتوسط حقق خلالها ثمانية انتصارات وخسر في ثلاث مناسبات.

ودخل عالم المحترفين في 2011، وكان آخر نزال خاضه على هذا المستوى حين فاز على بريان بيكر في ديسمبر كانون الأول 2021 في كولورادو.

The condolences of everyone at BT Sport are with the family and friends of Elias Theodorou.

The former UFC fighter and "TUF Nations" winner has died after a battle with cancer. pic.twitter.com/1CtdB2gxUJ

— UFC on BT Sport (@btsportufc) September 12, 2022