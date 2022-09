ملاكم يخطئ ويوجه لكمة قوية للحكم (فيديو)

تعرض حكم في مباراة ملاكمة للكمة مريعة في وجهه خلال مواجهة، مساء السبت، بين النجم المكسيكي ماريو أغيلار وبراندون غلانتون.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن أغيلار كان يواجه غلانتون الذي لم يهزم في وزن تحت الثقيل عندما وقع الحادث، حيث كان الملاكمان يتنافسان على اللقب العالمي الشاغر لمنظمة الملاكمة العالمية.

ودخل أغيلار المعركة باعتباره الطرف الأقل حظا للفوز وعانى من الجولة الثانية بعد أن أطلق غلانتون لكمة خطافية يسارية إلى جسم منافسه.

ونتيجة لذلك، حقق غلانتون فوزه السابع عشر على التوالي، ومع ذلك، لم يكن انتصار الملاكم البالغ من العمر 30 عامًا هو ما لفت انتباه الناس ليلة السبت.

وبدلًا من ذلك، فقد حظي بالاهتمام الكبير في اللحظة التي ضرب فيها أغيلار الحكم في وجهه بعد أن ابتعد غلانتون عن طريق اللكمة.

ووجه أغيلار لكمة يسارية قوية إلى وجه الحكم الذي كان قريبا من الملاكمين، بينما نزل غلانتون برأسه لتفلت اللكمة وتذهب إلى وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئا لم يكن وعاد للقتال على الفور.

وعقب هذه اللكمة القوية صاح الجماهير وصرخ كل من كان في القاعة من هول المفاجأة. ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث سارع بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بالحكم.

وكتب أحد المؤيدين على حسابه في تويتر: ”لقد حصل الحكم على لكمة في ذقنه“، بينما قال مشجع آخر: ”تعامل الحكم مع ذلك جيدا. اللعب العادل!“.

THE REFEREE HAS GOT A CHIN 👊😂 pic.twitter.com/yWYR4oYoiI

— Chris Glover (@GloversStories) September 10, 2022