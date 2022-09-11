أحرزت البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على التونسية أُنس جابر بنتيجة 6-2 و7-6، يوم السبت.

وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام بعد فوزها في بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022 لكنه الأول في فلاشينغ ميدوز.

وخسرت أُنس للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد هزيمتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في ويمبلدون في يوليو/ تموز الماضي.

وأصبحت أول امرأة عربية تصل نهائي بطولة كبرى. وأضافت سطرا جديدا في كتب التاريخ في نيويورك عندما أصبحت أول امرأة أفريقية تبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

ويطلق التونسيون على أنْس جابر لقب ”وزيرة السعادة“، في إشارة إلى الفرحة والأمل الذي يبعثه فوزها في بلد يعاني أزمات متتالية منذ سنوات.

أنس جابر.. من هي "وزيرة السعادة" التي أبهرت التونسيين والعرب؟@Ons_Jabeur pic.twitter.com/viPKb8xm2q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 11, 2022

ولدت أنس جابر في شهر أغسطس من سنة 1994، وسط أسرة متواضعة في منطقة قصر هلال لمحافظة المنستير.

ورثت أنْس جابر حب التنس من والدتها، لتبدأ في سن الثالثة ممارسة اللعبة، وفي الـ12 من عمرها انتقلت للتدريب في المعهد الرياضي بالمنزه، ثم تدربت لاحقًا في بلجيكا وفرنسا بدءًا من سن الـ16.

واجهت مسيرة أنْس جابر الاحترافية تحديات كبيرة لكنها صمدت حتى جنت ثمار عزمها، وأصبحت صاحبة أكبر عدد من الانتصارات في المباريات على مدار عامي 2021 و2022.

وفي يونيو 2021 تحصلت على بطولة برمنغهام للتنس.

وفي مايو 2022 توجت بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وكانت أنْس جابر أول امرأة عربية تدخل لائحة العشر الأوائل في العالم.

احتل اسمها قائمة فوربس لخمس نساء عربيات دخلن التاريخ في عام 2021، كما حصلت على لقب المرأة العربية للعام بالرياضة منذ تاريخ 2019.