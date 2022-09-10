ألكاراز ينهي حلم تيافو في أمريكا المفتوحة للتنس ويصل للنهائي

أنهى الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز مسيرة كالحلم للأمريكي فرنسيس تيافو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه 6-7 و6-3 و6-1 و6-7 و6-3 ليبلغ أول نهائي كبير له ويضرب موعدًا في النهائي مع كاسبر رود في ظل تنافسهما على صدارة التصنيف العالمي.

ورغم خوض آخر مباراتين من 5 مجموعات حتى الساعات الأولى من الصباح، لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أي علامة على التعب، الليلة الماضية. ورقد على ظهره وغطى وجهه بيديه بعد فوزه في المعركة الصعبة.

وفي حال فوزه على رود، سيصبح الكاراز أصغر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي محطما بذلك رقم الأسترالي ليتون هيويت الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما أصبح المصنف الأول عالميا، العام 2001.

وأنهى هذا الفوز مسيرة تيافو في البطولة، حيث جذب نجاحه غير المتوقع وقصة حياته الفريدة المشجعين الأمريكيين وجلب نجوما بارزين بما في ذلك السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما إلى مدرجات ملعب آرثر آش.

تأهل كاسبر رود

واستغل النرويجي كاسبر رود ضرباته الأمامية القوية ليبلغ ثاني نهائي بطولة كبرى هذا العام بفوزه على الروسي كارين ختشانوف 7-6 و6-2 و5-7 و6-2 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وأظهر رود المصنف الخامس قدرته الكبيرة بعد أن نجا من 55 ضربة متبادلة ليحسم الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى ويواجه الأمريكي فرنسيس تيافو أو الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث في النهائي.

ويشتهر وصيف بطل رولان غاروس باتزانه على الملاعب الرملية، لكنه أثبت فاعليته على ملاعب نيويورك الصلبة، حيث حصد 14 نقطة متتالية ليتقدم 5-1 في المجموعة الثانية شبه الخالية من الأخطاء.

وتراجع مستواه في المجموعة الثالثة، حيث ارتكب 11 خطأ سهلًا ومنح ختشانوف فرصة كسر إرساله في نقطة الفوز بالمجموعة، لكنه انتفض ليستغل كسر إرسال منافسه في الشوطين الثالث والخامس من المجموعة الرابعة ويحسم المباراة بضربة أمامية كانت واحدة بين 20 ضربة خلال المباراة.