توقف المحادثات بين بورشه ورد بول حول دخول فورمولا 1

قالت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، إن المحادثات بينها وبين فريق رد بول حول إمكانية المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 توقفت.

وأضافت الشركة الألمانية التابعة لمجموعة فولكسفاغن في بيان، ”توصلت الشركتان بصورة مشتركة إلى نتيجة مفادها بأنه لا يمكن الاستمرار في هذه المحادثات“.

أودي تشارك في فورمولا 1 بداية من 2026 https://t.co/DsYY6jzE1w pic.twitter.com/zA3gpQY4zo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وكان الرئيس السابق لمجموعة فولكسفاغن هربرت ديس قال، في مايو أيار الماضي، إن بورشه وأودي ستشاركان في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 التي تهيمن عليها المنافسة مرسيدس بنز حتى الآن.

وتحدثت وسائل إعلام عن وجود خلافات في المحادثات بين رد بول وبورشه حول الدور الذي تطالب به بورشه في الشراكة مع رد بول وموقف الأخير من ذلك.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول، الأسبوع الماضي، إن أي شراكة محتملة مع بورشه يجب أن تتم حسب شروط فريقه المنافس في فورمولا 1.

وقالت أودي المملوكة لفولكسفاغن، في أغسطس آب الماضي، إنها ستصنع محركا في ألمانيا لدخول فورمولا 1 بداية من 2026 بالتعاون مع أحد الفرق الحالية في البطولة، والذي يحتمل أن يكون ساوبر.