نتائج WWE راو.. برون سترومان يعود ويدمر كل من يقابله (فيديو)

كان عرض راو فجر اليوم الثلاثاء، قمة في الإثارة، إذ شهد مجموعة من النزالات والأحداث الصادمة للجمهور حول العالم.

كان على رأس تلك الأحداث العودة المفاجئة للوحش برون سترومان والذي عاد خلال نزال فرق رباعي وقام بتدمير الجميع ولم يستطع أحد إيقافه حتى رجال الأمن.

كما شهد عرض راو أيضا نزالا على لقب الولايات المتحدة داخل قفص حديدي وهو النزال الذي انتهى نهاية درامية للغاية.

النتائج الكاملة لعرض راو.

اتحاد دومينيك ميستيريو مع ذا جادجمنت داي ليعتديا على ايدج مرة أخرى.

وعاد برون سترومان ليقاطع النزال الرباعي لاختيار فريق كمنافس أول على لقب WWE للتاج تيم الأوحد، حيث قام الوحش سترومان بتدمير كل ما قابله دون أن يستطيع أحد إيقافه.

وانتصرت راكيل رودريجز وآليا على نيكي اي اس اتش ودودروب.

وأهان كيفن أوينز نظيره أوستن ثيري بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، إذ أكد كيفن لنظيره ثيري أنه لا يستحق حقيبة موني ان ذا بنك.

من جهته، انتصر كيفن أوينز على أوستن ثيري، وأكد فريق داميدج كنترول بقيادة بايلي أنه سيحصد كل الألقاب قريبا.

وانتصر داميان بريست على راي ميستيريو بمساعدة من دومينيك.

ونجح لاشلي بوبي لاشلي في الانتصار على ذا ميز ليحافظ على لقب الولايات المتحدة، وقام ديكستر لوميس بالاعتداء على ذا ميز.