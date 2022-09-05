فيوري يتحدى جوشوا في "نزال بريطانيا" على لقب مجلس الملاكمة العالمي

أبدى بطل العالم تايسون فيوري تحديه علنا لأنتوني جوشوا لخوض ”نزال بريطانيا“ من أجل نيل لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل.

وتعرض جوشوا (32 عاما) للخسارة الثانية على التوالي أمام أولكسندر أوسيك بطل الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة في مباراة إعادة جرت في السعودية الشهر الماضي وقال إنه يريد العودة للحلبة قبل نهاية العام.

وأعلن فيوري في أبريل نيسان الماضي أنه كان يفي بوعده لزوجته بالاعتزال لكنه قال لاحقا إنه سيخوض مباريات مرة أخرى.

وقال فيوري في مقطع فيديو موجه للبطل السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ”أعتقد أنكم سمعتم جميعا أنني سأخوض نزالا في وقت قريب وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة“.

وأضاف: ”أنتوني جوشوا، أعلم أنك خسرت للتو نزالا أمام أوسيك وأنك لن تلعب في الوقت الحالي، وأود أن أعطيك فرصة لنزالي على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل خلال الأشهر القليلة المقبلة“.

وتابع الملاكم البالغ من العمر 34 عاما ”لقد انهيت نزالا من 12 جولة، لذا فأنت مناسب تماما (لخوض المباراة). هل أنت مستعد. أعطيتك بذلك إشعارا قبلها ببضعة أشهر“.

قال أوسيك بعد نزال جدة إنه كان مهتما فقط بخوض مباراة مع فيوري لكن تقارير إعلامية قالت إنه لن يقاتل مرة أخرى هذا العام من أجل الراحة وقضاء بعض الوقت مع عائلته.

قال فيوري لجوشوا في الفيديو: ”إذا كنت مهتما، فسأرسل لك التاريخ، ويمكننا أن نتحدث“.

وأضاف: ”نزال بريطانيا على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، أخبرني إذا كنت مهتما، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأختار منافسا آخر“.