كيريوس يطيح بحامل اللقب ميدفيديف ويتأهل لدور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة

قضى نيك كيريوس على آمال المصنف الأول على العالم دانييل ميدفيديف في الدفاع عن لقبه ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن هزمه بنتيجة 7-6 و3-6 و6-3 و6-2 في مواجهة شرسة ليتأهل لدور الثمانية.

وبخسارة ميدفيديف أمام منافسه الأسترالي سيصعد لاعب آخر إلى قمة التصنيف العالمي عند صدوره بعد نهاية آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وخلال المواجهة الدرامية بين اثنين من أقوى ضاربي الإرسال ومن أسرع الشخصيات غضبا كان كيريوس الأفضل في أهم فترات اللقاء ليؤكد تحسنه على مستوى التركيز واللياقة البدنية.

وقال كيريوس في مقابلة بملعب آرثر آش الذي نفدت تذاكره ”كانت مباراة مذهلة“.

https://twitter.com/SportsCenter/status/1566611698584211456?s=20&t=Hvtknb8FG6IhKYLHA0h_8w

وأضاف ”دانييل هو حامل اللقب لذا تحمل ضغطا كبيرا على عاتقه لكنني لعبت جيدا وظهرت بأداء مذهل في الشهور الأخيرة ويا له من مكان رائع للعب هكذا في نيويورك. أنا في غاية السعادة“.

ويمر كيريوس الذي بلغ نهائي ويمبلدون بأفضل فتراته في التنس وحقق أكبر عدد انتصارات في بطولات المحترفين منذ نهاية فرنسا المفتوحة.

وواصل ”أسعى فقط للعمل الجاد يوميا وأن تكون كل حصة تدريبية مؤثرة مع النوم المريح“.

”ربما كنت أسهر كل ليلة قبل ذلك لكنني الآن لدي صديقة رائعة وتساعدني وكذلك فريقي“.

وسيكون كيريوس (27 عاما) مرشحا بقوة للتغلب على كارين ختشانوف المصنف 27 عند مواجهتهما يوم الثلاثاء.