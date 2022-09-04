ماكس فرستابن يفوز بسباق بلاده هولندا لفورمولا 1

لم تمنع سيارة الأمان ماكس فرستابن من الفوز بسباق بلاده هولندا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، وتعزيز صدارته للبطولة.

وبعد وقفات الصيانة ونزول سيارة الأمان إلى الحلبة بسبب توقف فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو في نهاية المسار المستقيم قبل المنعطف الأول قبل 12 لفة من النهاية، انتزع فرستابن الصدارة من لويس هاميلتون سائق مرسيدس ليحقق الفوز مستفيدا من استخدام إطارات لينة جديدة.

وتقدم جورج راسل على زميله هاميلتون إلى المركز الثاني، قبل أن يفقد بطل العالم سبع مرات المركز الثالث لصالح شارل لوكلير سائق فيراري.