الاتحاد الدولي للسباحة يوافق على غطاء رأس مصمم لذوي الأصول الأفريقية

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، الجمعة، موافقته على ارتداء أغطية رأس مصممة للمنافسين ذوي الأصول الأفريقية وذوي تصفيفات الشعر الضخمة خلال المنافسات في كافة المستويات عقب إجراء مراجعة.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن، في يوليو/ تموز 2021، أنه سيجري مراجعة بشأن ما إذا كان ارتداء غطاء رأس من تصنيع شركة سول كاب، والمناسب للشعر المجدل والضفائر وللسباحين القادمين من أفريقيا، سيعطي أفضلية لمن يرتديه.

وأبلغ برنت نوفيكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة رويترز، قائلًا: ”يسعدني الإعلان عن انضمام غطاء الرأس هذا المخصص للسباحة لقائمة الاتحاد لملابس السباحة المعتمدة“.

وأضاف: ”هذا الإعلان جاء بعد مراجعة ومداولات مقصورة على الاتحاد وسول كاب، خلال العام الماضي، بخصوص تصميم غطاء الرأس“.

وتابع: ”الترويج للتنوع والدمج يأتي في صميم عمل الاتحاد، ومن المهم للغاية أن يتمكن كل رياضيي الألعاب المائية من الوصول إلى ملابس السباحة الملائمة“.

ورحبت شركة ”سول كاب“ بقرار الاتحاد الدولي بإضافة الغطاء إلى قائمة ملابس السباحة المعتمدة، اعتبارًا من أول سبتمبر/ أيلول الجاري.