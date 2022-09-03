الخاسر المحظوظ كورنتين موتيه يدخل التاريخ في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أصبح الفرنسي كورنتين موتيه اليوم الجمعة أول خاسر محظوظ يصل إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه 6/3 و4/6 و6/2 و7/5 على الأرجنتيني بيدرو كاشين.

وموتيه هو أول خاسر محظوظ في منافسات الرجال يبلغ الدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ أن فعلها فرنسي آخر، وهو ستيفان روبير، في بطولة أستراليا المفتوحة 2014.

والخاسر المحظوظ هو اللاعب الذي خسر خلال التصفيات لكنه يخوض منافسات القرعة الرئيسية بسبب انسحاب لاعب آخر ويتم اختيار اسمه بشكل عشوائي.

وسيواجه موتيه في الدور المقبل النرويجي كاسبر رود المصنف الخامس في البطولة. وبات رود أول لاعب نرويجي يصل للأسبوع الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة.