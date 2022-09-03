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رياضة

الخاسر المحظوظ كورنتين موتيه يدخل التاريخ في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 5:29 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 5:45 GMT

الخاسر المحظوظ كورنتين موتيه يدخل التاريخ في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أصبح الفرنسي كورنتين موتيه اليوم الجمعة أول خاسر محظوظ يصل إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه 6/3 و4/6 و6/2 و7/5 على الأرجنتيني بيدرو

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المصدر: رويترز

أصبح الفرنسي كورنتين موتيه اليوم الجمعة أول خاسر محظوظ يصل إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه 6/3 و4/6 و6/2 و7/5 على الأرجنتيني بيدرو كاشين.

وموتيه هو أول خاسر محظوظ في منافسات الرجال يبلغ الدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ أن فعلها فرنسي آخر، وهو ستيفان روبير، في بطولة أستراليا المفتوحة 2014.

والخاسر المحظوظ هو اللاعب الذي خسر خلال التصفيات لكنه يخوض منافسات القرعة الرئيسية بسبب انسحاب لاعب آخر ويتم اختيار اسمه بشكل عشوائي.

وسيواجه موتيه في الدور المقبل النرويجي كاسبر رود المصنف الخامس في البطولة. وبات رود أول لاعب نرويجي يصل للأسبوع الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة.

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