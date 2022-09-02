معاقبة كيريوس بغرامة بسبب البصق وألفاظ غير لائقة

قال القائمون على تنظيم بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لرويترز، إن اللاعب الأسترالي سريع الغضب نيك كيريوس عوقب بغرامة مالية بقيمة 7500 دولار، بسبب البصق والتفوه بكلمات غير لائقة خلال مباراته في الدور الثاني من آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الليلة الماضية.

وهذه هي أكبر غرامة تفرض على لاعب طوال تاريخ البطولة حتى الآن.

وبعد أن ظل اللاعب الأسترالي يردد بعض العبارات بشكل فردي انفجر غاضبا بعد كسر إرساله قرب نهاية المجموعة الرابعة، وبصق في أحد الاتجاهات وصاح في أحد الأشخاص مستخدما كلمات غير لائقة.

وانتهت المباراة بفوز كيريوس على منافسه الفرنسي بنجامين بونزي 7/6 و6/4 و4/6 و6/4.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها كيريوس للغرامة، بسبب سوء التصرف والخروج عن الروح الرياضية.