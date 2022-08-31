اللبناني بانوت بطل 1983 يتوقع احتفاظ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

يتوقع اللبناني سمير بانوت بطل مستر أولمبيا 1983 أن ينافس المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ على لقب مستر أولمبيا 2022 مع زيادة فرصه في الفوز بلقبه الثالث على التوالي.

وبانوت البالغ من العمر 66 عامًا العربي الوحيد قبل بيج رامي الذي يحصد لقب ”مستر أولمبيا“ وذلك في العصر الذهبي للعبة بعدما تفوق على الكثير من النجوم.

وحافظ بيج رامي الذي أكمل عامه الثامن والثلاثين، الشهر الماضي، على لقب ”مستر أولمبيا“ بفوزه بالبطولة في نسخة 2021 بعد جولة قوية بين المتنافسين خاصة الوافدين الجدد على مستر أولمبيا هانتر لابرادا، ونيك والكر.

وأقيمت نسخة مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لكن نسخة العام الحالي ستقام في لاس فيغاس، بين 15 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخلال الفترة التي قضاها في اللعبة كمحترف، وصل سمير بانوت إلى قمة هذه الرياضة، في العام 1983، عندما فاز بلقب ”مستر أولمبيا“ الوحيد. لقد تنافس مع بعض من أفضل لاعبي كمال الأجسام الذين ظهروا في دوري الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للمحترفين، مثل دوريان ييتس الفائز بستة ألقاب، ومستر أولمبيا لي هاني 8 مرات، بالإضافة إلى أيقونة كمال الأجسام أرنولد شوارزنيغر.

وبعد اعتزاله، العام 1996، يشارك بانوت آراءه بشكل روتيني فيما يتعلق بالرياضة التي كان يهيمن عليها ذات يوم، ويناقش موضوعات حساسة أيضًا، مثل دورات كمال الأجسام، والبروتوكولات.

وخلال فيديو مصور نشر وقائع موقع ”fitnessvolt.com“ المتخصص قال بانوت عن بيج رامي: ”رأيت الصور … اعتقدت أن الجزء العلوي من جسده يبدو رائعًا، أعني أن نسبة الكتفين إلى الخصر جيدة حقًا، لكن أريد أن أرى التوازن بين فخذيه ورجليه، وسيكون بالتأكيد الأكبر حجمًا على المسرح، وبالنسبة لي ليس دائمًا من يفوز لكنه بدا متماثلًا جدًا في المقدمة، ويبدو صدره جيدًا وكذلك جيدًا من الجانبين، وأحب أن أرى ساقيه والجسم كله، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية المجموعة بأكملها، لكنه يبدو مثيرًا للإعجاب ”.

وأكد بانوت أنه إذا كانت ساقا رامي متطابقتين مع الجزء العلوي من جسمه الحالي سيكون من الصعب للغاية هزيمته على المسرح، وقد صرح بالفعل بأنه يعتقد أن بطل مستر أولمبيا 2019 براندون كاري هو أكبر تهديد لرامي، وردد هذا الشعور مرة أخرى في أحدث فيديو مصور له.

وأضاف: ”رامي ضخم، وما رأيته، في الأيام القليلة الماضية، على الإنترنت، أنه يبدو مثيرًا للإعجاب حقًا، لكن لا يمكن الحكم على كمال الأجسام بنصف جسد، وعليك أن تنظر إلى الصورة بأكملها، أعني ساقيه، ومتأكد من أنهما ضخمتان. أنا أنظر إلى المجموعة … ما زلت أعتقد أن براندون سيكون أقوى منافسيه“.

وأكد بانوت أن ميشال كريزو يشكل تهديدًا على اللقب، إلا أن لاعب كمال الأجسام لم يتأهل بعد للمنافسة أو يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة.

وأوضح البطل اللبناني: ”أعتقد أن هادي (شوبان) من المحتمل أن يكون منافسًا وربما أكبر من المعتاد. لكن بالوقوف بجانب رامي، لن يبدو أي شخص كبيرًا بما يكفي. لكن أيضًا (ميشال) كريزو سيكون ضمن الخمسة الأوائل، وسيكون في المراكز الخمسة الأولى، ولن يكون الوقوف بجانب رامي أمرًا سهلًا ”.

وتابع: ”دعنا نقول إذا كان رامي لديه ساقان متطابقتان مع الجزء العلوي من الجسم، يا إلهي لن يلمسه أحد، أنا قلق بشأن التوازن بين حجمه وساقيه. حجمه يبدو جيدًا، ويجب أن تكون ربلة الساق أكبر بثلاث بوصات لتتناسب مع حجمه، وما زلت أعتقد أن براندون وهادي، هؤلاء هم الثلاثة الأوائل بالتأكيد“.