فرناندو ألونسو يهاجم لويس هاميلتون "الأحمق" بعد حادث في سباق بلجيكا (فيديو)

انسحب لويس هاميلتون من سباق جائزة بلجيكا الكبرى، اليوم الأحد، ووصفه فرناندو ألونسو بأنه ”أحمق“ بعد اصطدام السائقين في اللفة الافتتاحية بينما كانا يتنافسان على المركز الثاني.

واحتل ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث عند الانطلاق مع فريقه ألبين بجانب هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

وبدأ ألونسو السباق بشكل رائع ليقتنص المركز الثاني من سيرجيو بيريز سائق ”رد بول“ ،بينما تقدم هاميلتون للمركز الثالث وحاول تجاوز الإسباني واستدار بعد أن تفوق بمسافة نصف السيارة.

واصطدم السائقان وارتفعت سيارة هاميلتون عاليا في الهواء وتصدعت قبل الوقوف بجانب الحلبة لينتهي سجله في المشاركة في كافة سباقات العام الحالي للنهاية.

وقال ألونسو عبر دائرة الاتصال عن زميله السابق في مكلارين والفائز في 103 سباقات ”يا له من أحمق، أغلق الباب من الخارج“.

وتابع: ”لقد كانت لدينا بداية ضخمة ولكن هذا الرجل يعرف فقط كيفية القيادة والانطلاق من البداية“.

وحقق مراقبو السباق في الحادث وقرروا عدم اتخاذ أي إجراء آخر.