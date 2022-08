فرناندو ألونسو يهاجم لويس هاميلتون "الأحمق" بعد حادث في سباق بلجيكا (فيديو)

انسحب لويس هاميلتون من سباق جائزة بلجيكا الكبرى، اليوم الأحد، ووصفه فرناندو ألونسو بأنه ”أحمق“ بعد اصطدام السائقين في اللفة الافتتاحية بينما كانا يتنافسان على المركز الثاني.

واحتل ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث عند الانطلاق مع فريقه ألبين بجانب هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso…#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ

