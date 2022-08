ديوكوفيتش لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الخميس إنه لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق الأسبوع المقبل بعد أن رفض التطعيم ضد كوفيد-19.

وتجبر القواعد الأمريكية الحالية المسافرين على إظهار دليل على التطعيم الكامل على متن الرحلات الجوية قبل دخول الولايات المتحدة.

وكتب ديوكوفيتش على تويتر: ”ببالغ الحزن لن أستطيع السفر إلى نيويورك هذه المرة لخوض أمريكا المفتوحة.

”أتمنى كل التوفيق لزملائي اللاعبين. سأحاول الحفاظ على لياقتي والتحلي بالإيجابية وانتظار فرصة العودة للمنافسات مجددا“.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022