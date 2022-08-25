ديوكوفيتش لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الخميس إنه لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق الأسبوع المقبل بعد أن رفض التطعيم ضد كوفيد-19.

وتجبر القواعد الأمريكية الحالية المسافرين على إظهار دليل على التطعيم الكامل على متن الرحلات الجوية قبل دخول الولايات المتحدة.

وكتب ديوكوفيتش على تويتر: ”ببالغ الحزن لن أستطيع السفر إلى نيويورك هذه المرة لخوض أمريكا المفتوحة.

”أتمنى كل التوفيق لزملائي اللاعبين. سأحاول الحفاظ على لياقتي والتحلي بالإيجابية وانتظار فرصة العودة للمنافسات مجددا“.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

وقال اللاعب الصربي في السابق إنه على استعداد للغياب عن البطولات الكبرى التي تجبر المشاركين على التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان ديوكوفيتش على قائمة المشاركين في البطولة المقررة بين 29 أغسطس آب و11 سبتمبر أيلول في نيويورك.

ولم يتمكن ديوكوفيتش البالغ عمره 35 عاما من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة هذا العام بعد ترحيله من البلاد بسبب موقفه من التطعيم في يناير كانون الثاني.