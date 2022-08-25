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رياضة

ديوكوفيتش لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 16:18 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 16:30 GMT

ديوكوفيتش لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الخميس إنه لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم

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المصدر: رويترز

قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الخميس إنه لن يستطيع السفر إلى نيويورك لخوض أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق الأسبوع المقبل بعد أن رفض التطعيم ضد كوفيد-19.

وتجبر القواعد الأمريكية الحالية المسافرين على إظهار دليل على التطعيم الكامل على متن الرحلات الجوية قبل دخول الولايات المتحدة.

وكتب ديوكوفيتش على تويتر: ”ببالغ الحزن لن أستطيع السفر إلى نيويورك هذه المرة لخوض أمريكا المفتوحة.

”أتمنى كل التوفيق لزملائي اللاعبين. سأحاول الحفاظ على لياقتي والتحلي بالإيجابية وانتظار فرصة العودة للمنافسات مجددا“.

وقال اللاعب الصربي في السابق إنه على استعداد للغياب عن البطولات الكبرى التي تجبر المشاركين على التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان ديوكوفيتش على قائمة المشاركين في البطولة المقررة بين 29 أغسطس آب و11 سبتمبر أيلول في نيويورك.

ولم يتمكن ديوكوفيتش البالغ عمره 35 عاما من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة هذا العام بعد ترحيله من البلاد بسبب موقفه من التطعيم في يناير كانون الثاني.

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