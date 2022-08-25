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رياضة

أرملة كوبي براينت تحصل على 16 مليون دولار بعد نشر صور من موقع تحطم الطائرة
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 5:59 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 6:10 GMT

أرملة كوبي براينت تحصل على 16 مليون دولار بعد نشر صور من موقع تحطم الطائرة

ذكرت عدة تقارير إعلامية الليلة الماضية أن هيئة محلفين منحت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت 16 مليون دولار مقابل مشاركة صور رفات بشرية في موقع

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المصدر: رويترز

ذكرت عدة تقارير إعلامية الليلة الماضية أن هيئة محلفين منحت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت 16 مليون دولار مقابل مشاركة صور رفات بشرية في موقع تحطم طائرة هليكوبتر، حيث قتل زوجها وابنتهما غيانا البالغ عمرها 13 عاما، وسبعة آخرون عام 2020.

ورفعت فانيسا براينت دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام أعضاء من إدارة مقاطعة لوس أنجليس وإدارات الإطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك في حانة.

وحصل كريس تشيستر، الذي كانت زوجته سارة (45 عاما) وابنته بايتون (13 عاما) من بين القتلى في الحادث، والذي انضم إلى دعوى براينت، على 15 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ الذي أقرته هيئة المحلفين إلى 31 مليون دولار.

وقامت براينت، التي كانت في قاعة المحكمة في لوس أنجليس عندما صدر الحكم بعد محاكمة استمرت 11 يوما، بوضع يديها على وجهها وبكت. ورفضت هي ومحاميها التحدث إلى الصحفيين أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة.

وتوفي كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس في كاليفورنيا في 26 يناير كانون الثاني 2020.

كما رفعت فانيسا براينت دعاوى قضائية ضد شركة طائرات الهليكوبتر المستأجرة.

ووافقت المقاطعة بالفعل على دفع 2.5 مليون دولار لتسوية قضية مماثلة رفعتها أسر الضحايا الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان براينت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته، ولعب 20 موسما مع لوس أنجليس ليكرز وقاده للفوز باللقب خمس مرات.

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