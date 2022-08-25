أرملة كوبي براينت تحصل على 16 مليون دولار بعد نشر صور من موقع تحطم الطائرة

ذكرت عدة تقارير إعلامية الليلة الماضية أن هيئة محلفين منحت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت 16 مليون دولار مقابل مشاركة صور رفات بشرية في موقع تحطم طائرة هليكوبتر، حيث قتل زوجها وابنتهما غيانا البالغ عمرها 13 عاما، وسبعة آخرون عام 2020.

ورفعت فانيسا براينت دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام أعضاء من إدارة مقاطعة لوس أنجليس وإدارات الإطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك في حانة.

طرح قميص النجم الراحل كوبي براينت مقابل 5 ملايين دولار https://t.co/dVDMK0gKTo pic.twitter.com/RhelkeKZxF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وحصل كريس تشيستر، الذي كانت زوجته سارة (45 عاما) وابنته بايتون (13 عاما) من بين القتلى في الحادث، والذي انضم إلى دعوى براينت، على 15 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ الذي أقرته هيئة المحلفين إلى 31 مليون دولار.

وقامت براينت، التي كانت في قاعة المحكمة في لوس أنجليس عندما صدر الحكم بعد محاكمة استمرت 11 يوما، بوضع يديها على وجهها وبكت. ورفضت هي ومحاميها التحدث إلى الصحفيين أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة.

بسبب التعويضات.. نزاع بين مقاطعة لوس أنجليس وأرملة كوبي براينت ومطالب بإخضاعها لفحوصات نفسية https://t.co/gcWuxSu91J pic.twitter.com/IClZDMRoV4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 18, 2021

وتوفي كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس في كاليفورنيا في 26 يناير كانون الثاني 2020.

كما رفعت فانيسا براينت دعاوى قضائية ضد شركة طائرات الهليكوبتر المستأجرة.

ووافقت المقاطعة بالفعل على دفع 2.5 مليون دولار لتسوية قضية مماثلة رفعتها أسر الضحايا الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان براينت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته، ولعب 20 موسما مع لوس أنجليس ليكرز وقاده للفوز باللقب خمس مرات.