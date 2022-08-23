بعد ظهوره على كرسي متحرك.. ما مرض مايك تايسون؟

ظهر الملاكم الأمريكي المعتزل مايك تايسون، البالغ 56 عاما، على كرسي متحرك في مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم ذلك حرص على الاستجابة لمشجعيه ومحبيه الذين طلبوا التقاط صور معه.

وأثار مايك تايسون أخيرا تعاطفا كبيرا، حين قال إنه يشعر بأنه قريب من الموت، وأن المال ليس كل شيء؛ ما يشير لمعاناته الصحية.

Mike Tyson has been spotted in a wheelchair while holding his walking stick at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after the former world heavyweight champion morbidly claimed his death is 'coming really soon' at the age of 56. pic.twitter.com/DJexXfz0Yq — Ezza-World-News (@ezza_world) August 17, 2022

وحسب وسائل إعلام أمريكية يعاني الملاكم الأسطورة من مرض التهاب عرق النسا وهو المرض الذي أصابه في ختام مسيرته كملاكم محترف وأجبره على الاعتزال.

كما أجبره المرض ذاته قبل عامين على البقاء في الفراش لمدة تفوق الأسبوعين وهو ما يشير إلى أنه مصاب بالتهاب عرق النسا الشديد.

مايك تايسون هو أسطورة الوزن الثقيل في الملاكمة حيث توج بأول ألقابه وهو في العشرين من عمره كأصغر ملاكم يتوج باللقب، لكنه عاش حياة مضطربة أدخلته السجن وأعلن اعتزاله في 2005.

Boxing legend, Mike Tyson was spotted at Miami International Airport on Tuesday in a wheelchair with a walking stick. This comes a few weeks after Tyson was seen walking with a cane in New York City. It's been reported that the former heavyweight champion is dealing with a pic.twitter.com/M4e8YY20XA — Tito Kingsley Ampiah (@titokgh) August 18, 2022

ما مرض التهاب عرق النسا؟

يشير مرض التهاب عرق النسا إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتدا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق. وعادة ما يؤثر عرق النسا في جانب واحد فقط من الجسم.

عادة ما ينشأ عرق النسا عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري أو تضيق في مسافات العمود الفقري (تضيُّق القناة الشوكية) على جزء من العصب. يسبب هذا الإصابة بالالتهاب والشعور بالألم والإحساس غالبًا ببعض الوخز في الساق المصابة.

على الرغم من أن الألم المصاحب لعرق النسا يمكن أن يكون شديدًا، فمعظم الحالات يتم معالجتها بالعلاجات غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة. قد يكون الأشخاص المصابون بعرق النسا الشديد المرتبط بضعف كبير في الساق أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة مرشحين للجراحة.

ويعتبر الألم الذي يبدأ من أسفل العمود الفقري (القطنية) ويمر بالمؤخرة والجانب الخلفي من القدم هو العلامة المؤكدة لعرق النسا. قد يشعر المريض بعدم الراحة في أي مكانٍ يغطيه العصب، فإن الشعور الأشد هو الألم المتجه من أسفل الظهر والمؤخرة إلى الجانب الخلفي من الفخذ والساق.

وتختلف أنواع الألم فقد يتراوح ما بين ألم بسيط وإحساسٍ حارقٍ وحاد أو ألمٍ رهيب. وأحيانًا يشعر به المريض على هيئة صدمةٍ أو موجةٍ كهربية. ويزداد سوءًا عند السعال أو العطس، كما إن الجلوس لفتراتٍ طويلةٍ يحفز أعراضه. غالبًا ما يتأثر جانبٌ واحدٌ فحسب من الجسم.

وقد يشعر بعض الأشخاص بخدرٍ، وضعفٍ عضليٍ في الرجل أو القدم المصابة. أو ألم في جزءٍ في الرجل، وهناك شعور بالخدر في جزءٍ آخر منها.