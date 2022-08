بعد ظهوره على كرسي متحرك.. ما مرض مايك تايسون؟

ظهر الملاكم الأمريكي المعتزل مايك تايسون، البالغ 56 عاما، على كرسي متحرك في مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم ذلك حرص على الاستجابة لمشجعيه ومحبيه الذين طلبوا التقاط صور معه.

وأثار مايك تايسون أخيرا تعاطفا كبيرا، حين قال إنه يشعر بأنه قريب من الموت، وأن المال ليس كل شيء؛ ما يشير لمعاناته الصحية.

Mike Tyson has been spotted in a wheelchair while holding his walking stick at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after the former world heavyweight champion morbidly claimed his death is 'coming really soon' at the age of 56. pic.twitter.com/DJexXfz0Yq

— Ezza-World-News (@ezza_world) August 17, 2022