الاعتداء على منتخب مصر للطائرة للشباب بعد فوزه ببطولة أفريقيا في تونس (فيديو)

توج منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب ببطولة أفريقيا تحت 21 عامًا، والتي احتضنتها تونس وذلك بعد فوزه على أصحاب الأرض 3/1، وعقب أحداث شغب واعتداءات على الفريق الضيف وأفراد البعثة المصرية.

وفور إطلاق صافرة النهاية اندلعت اشتباكات داخل الملعب بين لاعبي الفريقين، وألقت الجماهير بالمقذوفات على أرضية الملعب، بينما حاول الجهاز الفني للمنتخب المصري حماية لاعبيه من الاعتداء لكن دون جدوى.

واقتحم بعض الجماهير أرضية الصالة المغطاة التي استضافت المباراة، لكن بدأت أحداث الشغب من الملعب عندما اعتدى أحد لاعبي تونس على لاعب مصري قبل أن تنتقل الاشتباكات للمدرجات.

وانتصر المنتخب المصري في المباراة بنتيجة أشواط: 25/17 و25/22 و21/25 و25/23.

وفاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة (3-1) في قبل النهائي، بينما تغلب المنتخب التونسي على نظيره الكاميروني في الدور ذاته.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من: رئيس البعثة الدكتور وائل قنديل، وبيرسي أونكن المشرف الفني لمنتخب الناشئين والشباب، وهاني مصيلحي المدير الفني للفريق، وإسلام عثمان المدرب العام، وأحمد سعيد المحلل التقني، ومحمد رمضان المدير الإداري، والدكتور محمد يونس طبيب الفريق، والدكتور سامح نور أخصائي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة اللاعبين: ياسين محمد عيد – محمد ياسر حسن – زياد أسامة عبدالغني- أحمد ياسر سعيد – علي وائل روؤف – أحمد وائل قنديل – حازم أشرف رشاد – حمزة حمدي الصافي – أحمد إبراهيم عبدالسميع – عبدالرحمن أحمد الشحات – عبد الله أسامة سرور – ياسين أشرف أبو الحسن.