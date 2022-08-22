تايسون فيوري وأوسيك يأملان خوض نزال لتوحيد ألقاب وزن الثقيل في الملاكمة

قال البريطاني فرانك وارين، مروج مباريات الملاكمة، اليوم الاثنين، إن أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري أبديا اهتماما بخوض نزال لتوحيد ألقاب وزن الثقيل.

واحتفظ الأوكراني أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة لوزن الثقيل بفوزه على البريطاني أنطوني جوشوا يوم السبت، قبل أن يطالب في مقابلة بعد النزال بخوض مواجهة أمام فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي.

وكان فيوري أعلن اعتزاله لكنه ألمح ،على وسائل التواصل الاجتماعي بعد النزال، إلى احتمال استمراره.

"I devote this victory to my country!" 💙💛 Oleksandr Usyk's emotional post-fight interview after a 'historic' victory 👊 pic.twitter.com/ekXXN4DjtW — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

وقال وارين لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اليوم الاثنين ”ستكون فرصة لنزال قوي بينه وبين أوسيك، أعتقد أن الطرفين يرغبان في خوض هذا النزال.

”كشف أوسيك بعد النزال أمام جوشوا عن أنه يرغب في خوض هذا التحدي والأمر ذاته مع فيوري. المسألة باتت تتعلق بمكان النزال لأنه سيحقق أكبر إيرادات نظرا لأنها مواجهة فريدة من نوعها. ستكون مواجهة تاريخية.

”ستكون المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها التنافس على أربعة ألقاب لتوحيد وزن الثقيل. لم يخسر أيٌّ منهما. عالم الملاكمة بأسره ينتظر هذا النزال“.

وأضاف وارين أن مواجهة بريطانية خالصة بين فيوري وجوشوا قد تحدث مستقبلا، لكنه قال إن جوشوا يحتاج إلى العودة أولا لطريق الانتصارات قبل القيام بذلك.

وأضاف ”إذا نجح جوشوا في تحقيق فوزين، وأعتقد أن تايسون سيهزم أوسيك، فقد تكون هذه هي المواجهة التي يجب خوضها.

”لكن يجب على جوشوا أولا استعادة مستواه قبل أن يفكر في خوض نزال كبير مثل هذا“.