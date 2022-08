تايسون فيوري وأوسيك يأملان خوض نزال لتوحيد ألقاب وزن الثقيل في الملاكمة

قال البريطاني فرانك وارين، مروج مباريات الملاكمة، اليوم الاثنين، إن أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري أبديا اهتماما بخوض نزال لتوحيد ألقاب وزن الثقيل.

واحتفظ الأوكراني أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة لوزن الثقيل بفوزه على البريطاني أنطوني جوشوا يوم السبت، قبل أن يطالب في مقابلة بعد النزال بخوض مواجهة أمام فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي.

وكان فيوري أعلن اعتزاله لكنه ألمح ،على وسائل التواصل الاجتماعي بعد النزال، إلى احتمال استمراره.

"I devote this victory to my country!" 💙💛

Oleksandr Usyk's emotional post-fight interview after a 'historic' victory 👊 pic.twitter.com/ekXXN4DjtW

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022