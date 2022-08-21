فيدرر يلمّح لعودته إلى ملاعب التنس

يبدو أن روجيه فيدرر بصدد العودة للمشاركة في منافسات التنس بداية من الشهر المقل، بعدما نشر اللاعب الفائز بـ20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) مقطع فيديو من حصة تدريبية له، اليوم الأحد.

وأتم اللاعب السويسري عامه الـ41، في الثامن من أغسطس الجاري، لكنه لم يلعب أي لقاء منذ خسارته أمام هوبرت هوركاش في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون التي أقيمت العام الماضي.

وخضع فيدرر لجراحة في الركبة، وهي ثالث جراحة يخضع لها في عامين، لكنه عازم على استئناف مسيرته، وظهر أنه يستمتع بعودته للملعب في مقطع فيديو قصير نشره على ”إنستغرام“.

وينتظر أن يشار في فيدرر في بطولة كأس ”لافر“، التي سيتم تنظيمها في لندن، في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل، حيث سيشاركه رافاييل نادال، وأندي موراي، ونوفاك ديوكوفيتش، في فريق أوروبا.

وستكون هذه بمثابة إعادة تجميع ”للأربعة الكبار“، الذين هيمنوا في فترة من الفترات كمجموعة، كما يتواجد أيضًا ستيفانوس تسيتسيباس، وكاسبر رود في الفريق الأوروبي، الذي سيدربه بيورن بورج.

وبعد ذلك سيشارك فيدرر في بطولة سويسرا المغلقة، التي تقام في مدينة بازل، حيث توج فيدرر باللقب 10 مرات سابقة، علمًا بأنه حقق الفوز في 75 مباراة، وخسر في 9 مباريات فقط بالبطولة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت البطولة التي تقام، في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل، هي البطولة الوداعية له أم أنها ستكون خطوة للأمام لمواصلة مشواره في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.