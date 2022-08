UFC 278: ركلة قاضية مذهلة تمنح ليون إدواردز الفوز على كامارو عثمان (فيديو)

وجه ليون إدواردز ركلة مذهلة في اللحظات الأخيرة لرأس منافسه بطل وزن الوسط كامارو عثمان لينتصر في ليلة UFC 278 ليحرمه من دفاعه عن لقبه للمرة السادسة.

وكان عثمان يتطلع إلى الدفاع السادس عن لقبه في مباراة العودة ضد إدواردز، بعد سبع سنوات من لقائهما للمرة الأولى في المراحل الأولى من مسيرتهما في UFC، ومنذ هذا اللقاء في 2015 فاز عثمان في 13 معركة متتالية، بينما لم يهزم البريطاني في 10 معارك.

ولم يضع عثمان أي وقت في طرح إدواردز أرضا مع بدء القتال، لكن البريطاني قلب الطاولة على منافسه، وزاد ”الكابوس النيجيري“ من وتيرته في الجولة الثانية واستعاد بعض عافيته قبل إنهاء الجولة في المقدمة.

HOLY S**T!!!! @LEON_EDWARDSMMA IS THE WW CHAMPION OF THE WORLD!!! #UFC278 pic.twitter.com/Ms9rwG1Ota

تحكيم عثمان في الجولة الثالثة حيث سيطر على إدواردز تماما، فيما حث فريق المقاتل البريطاني على محاولة الدفاع لمواصلة القتال على قدميه، لكن إدواردز كان يتباطأ مع استمرار الجولات. واصل عثمان ضغطه الذي لا هوادة فيه في الجولة الأخيرة، ولكن فجأة أرسل إدواردز ركلة عالية مثالية تركت عثمان على الأرض ليلوح الحكم بفوزه على الفور.

وقال إدواردز بعد الانتصار ”لقد ولدت في جامايكا بلا شيء، وعشت في كوخ خشبي. انظر إليّ الآن، بطل العالم. أخبرتك أنه يمكنني فعل ذلك شكرًا لـ UFC لمنح الطفل الذي ولد بلا شيء فرصة لفعل شيء ما“.

LEON EDWARDS JUST KNOCKED OUT KAMARU USMAN TO WIN THE BELT IN THE FINAL ROUND #UFC278 pic.twitter.com/HhzkckfPXa

