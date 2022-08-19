قبل إعادة النزال في جدة.. أوسيك وجوشوا الأثقل على الإطلاق

سجل الأوكراني أولكسندر أوسيك المدافع عن اللقب ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا أثقل وزنين لهما استعدادا لإعادة النزال بينهما على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في السعودية، غدا السبت، تحت شعار ”غضب في البحر الأحمر“.

وبلغ وزن أوسيك 100.5 كيلوجرام ليتغير بنسبة بسيطة لكنه يبقى الأثقل في مسيرته، بينما سجل جوشوا 110.9 كيلوجرام بزيادة أربعة أرطال عن النزال السابق عندما خسر ألقابه في لندن في سبتمبر أيلول الماضي.

ويتصارع الاثنان على مجموعة من أحزمة الملاكمة سيحصل عليها بطل العالم في الوزن الثقيل، وأجر كبير متوقع عندما يخطوان نحو الحلبة في جدة.

وسيراهن أوسيك، الذي لم يخسر من قبل، على أحزمة الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة والتي حصل عليها من قبل.

نزال البحر الأحمر: أوسيك المرشح الأوفر حظاً أمام جوشوا https://t.co/DMEoNXHuDf pic.twitter.com/eUntzS5xAz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وقال أوسيك (35 عاما) دون ابتسامة ردا على إن كان يخدع الجميع قبل النزال: ”لنرى ذلك، توقعاتكم لا تصيب دائما“.

وعن الشيء الذي شاهده في عيني جوشوا بعد الوقوف أمامه، رد الملاكم الأوكراني: ”نفسي، شاهدت انعكاسا لنفسي“.

وتجاهل جوشوا (32 عاما) الألاعيب النفسية قبل النزال.

وقال: ”لم يحدث الكثير، مجرد الوقوف وجها لوجه لا تعني لي شيئا بشكل شخصي، التواجه لا يؤدي للفوز بالنزال.

”كل هذا لا يهم، يتعلق الأمر بالنزال نفسه، هذا هو الكلام الحقيقي، لكن الوزن والوقوف وجها لوجه وهذه الأشياء لا تهم، أتطلع للنزال فقط“.

وتابع: ”أنا جاهز لخوض 12 جولة بنسبة 100 في المئة، إذا تمت المهمة في وقت أقصر فهذه مكافأة“.

وكانت شركة المراهنات البريطانية وليام هيل اعتبرت أوسيك المرشح للفوز، حيث يدعم 80 من العملاء الملاكم الأوكراني للفوز بالضربة القاضية أو بتوقف المباراة.

ويحمل أوسيك آمال أمة تخوض قتالا وتمر في حرب حقيقية من أجل البقاء بعد الغزو الروسي، أما الهزيمة ستثير علامات استفهام كبرى بشأن مستقبل جوشوا.