نزال البحر الأحمر: أوسيك المرشح الأوفر حظاً أمام جوشوا

يجتذب حامل اللقب الأوكراني أولكسندر أوسيك أموال المراهنين الذين يعولون عليه قبل مباراة الإعادة على لقب بطل العالم للوزن الثقيل والمسماة ”الغضب على البحر الأحمر“ أمام البريطاني أنتوني جوشوا في السعودية بعد غد السبت.

وكانت شركة المراهنات البريطانية وليام هيل اختارت أوسيك باعتباره المرشح للفوز حيث يدعم 80 من العملاء الملاكم الأوكراني للفوز بالضربة القاضية أو بإيقاف المباراة، وكان التأييد لجوشوا أقل من ذلك بكثير.

وقال توني كيني المتحدث باسم شركة وليام هيل: ”معظم التعليقات حول مباراة الإعادة هذه كانت تصب لصالح فوز أولكسندر أوسيك، كان الملاكم الأوكراني هو الشخص الذي يريد عملاؤنا فوزه قبل نزال السبت“.

وتوقعت شركة سبورتنغ إيندكس للمراهنات أن يتغلب أوسيك على جوشوا في وقت مبكر بحلول الجولة التاسعة.

وسيقاتل الاثنان على أكثر من مجموعة من أحزمة الملاكمة سيحصل عليها بطل العالم في الوزن الثقيل وأجر كبير متوقع عندما يخطوان نحو الحلبة في جدة.

وسيراهن أوسيك، الذي لم يخسر من قبل، بأحزمة الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة والتي حصل عليها من قبل، ويحمل أوسيك آمال أمة تخوض قتالاً وتمر بحرب حقيقية من أجل البقاء بعد الغزو الروسي.

وسيخضع أوسيك وجوشوا لعملية الوزن غداً الجمعة، مع توقع أن يكون أوسيك أثقل بكثير مما كان عليه في النزال الأول مع جوشوا.