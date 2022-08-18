تتخطى 60 مليون دولار.. جوائز قياسية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، اليوم الخميس تخطي جوائز النسخة القادمة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حاجز الـ60 مليون دولار لأول مرة في تاريخها، بعد زيادتها بواقع 2.5 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وبهذا ستكون بطولة فلاشينغ ميدوز نسخة 2022 الأكثر قيمة مادية من ناحية الجوائز، بعدما وافق الاتحاد الأمريكي على اقتراح مجلس لاعبي رابطة التنس للمحترفين (ATP) والمحترفات (WTA).

وسيحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على 2.6 مليون دولار لكل لاعب، في حين سيحصل الوصيف في كل منافسة على 1.3 مليون دولار.

لكن الزيادة الملحوظة كانت في الجوائز الموزعة على المشاركين في الدور الأول للبطولة، حيث ستصل إلى 80 ألف دولار للدور الرئيسي الأول، و121 ألفا للدور الثاني.

وتزيد هذه الجوائز بواقع 85% و57% مقارنة بما تم توزيعه في عام 2016، بحسب بيانات الاتحاد الأمريكي.

ومن 60 مليون دولار، سيتم توزيع 6.26 مليون دولار في الأدوار التمهيدية، بزيادة قدرها 223% مقارنة ببيانات عام 2016، حينما بلغت إجمالي تلك الجوائز 1.94 مليون دولار.

بينما سيحصل المتأهل للدور نصف النهائي 705 آلاف دولار، والمتأهل لربع النهائي على 445 ألف دولار.

وفاز الروسي دانييل ميدفيديف ببطولة أمريكا المفتوحة للرجال في 2021، بفوزه في النهائي على نوفاك ديوكوفيتش، علما أن روجير فيدرر نال لقب البطولة 5 مرات، مقابل 4 لنادال و3 لديوكوفيتش.