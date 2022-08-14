توالي تأهل العرب إلى مستر أولمبيا 2022

تأهل عدد من أبطال كما الأجسام العرب إلى بطولة مستر أولمبيا 2022، وعلى رأسهم بالطبع البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“، حامل لقب آخر نسختين.

وبدأ النجم المصري البالغ من العمر 37 عاما استعداده للدفاع عن لقبه، الأسبوع الماضي، عبر نشر صورة في حساباته الرسمية للتواصل الاجتماعي تظهر مدى استعداده للمنافسة في أبرز وأهم بطولة في العالم لكمال الأجسام.

وأقيمت نسخة مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لكن نسخة العام الحالي ستقام في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية بين 15 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وضمن المشاركة أيضا في النسخة المقبلة البطل المصري محمد شعبان وذلك بعد تتويجه بلقب منافسات الرجال في بطولة تورونتو الكندية.

وتفوق شعبان على الإيطالي أندريا موزي، والفرنسي ثيو ليجورير، والتشيكي سلافغ بندر، والكندي جو سيمان، والبولندي موريس تومشوك.

وهذا التأهل الثالث لشعبان البالغ من العمر 38 عاما إلى مستر أولمبيا، حيث احتل المركز في نسخة العام الماضي.

كما تأهل مصري آخر هو حسن مصطفى إلى مستر أولمبيا 2022، بعد فوزه بلقب بطولة بورتوريكو، ليعود للمشاركة في مستر أولمبيا بعدما احتل المركز 13 العام الماضي.

وتأهل الأردني محمد النسور أيضا لمستر أولمبيا بعد فوزه ببطولة مونسترزيم برو في باراديس سيتي في كوريا الجنوبية، في فئة الرجال.

وبفضل هذا الفوز أضاف النسور اسمه إلى قائمة المتأهلين إلى مستر أولمبياد، وذلك بعد فوزه بلقب ثاني بطولة يشارك فيها خلال 2022، بعد بطولة ”بيغمان“ التي احتل فيها المركز الرابع.

ولقب مونسترزيم برو الأول للنسور البالغ عمره 26 عاما على الصعيد الاحترافي، لكنه مهم للغاية لأنه ضمن له مشاركته الأولى في مستر أولمبيا، لكن من غير المؤكد ما إذا كان سينافس مرة أخرى في أي بطولة قبل مستر أولمبيا.

وتعد مستر أولمبيا للمحترفين البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام، وتأسست العام 1965، من قبل ما يُعرف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.