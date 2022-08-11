العراق ينسحب من بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي بسبب إسرائيل

أعلن العراق، اليوم الخميس، انسحابه من بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي بسبب إسرائيل.

وذكر رئيس اتحاد التنس الأرضي العراقي ماجد العكيلي في بيان صحفي أنه ”تم انسحاب زوجي الفريق العراقي وهما اللاعبان نصر مهدي، ومحمد المهدي، رافضين مواجهه الفريق الإسرائيلي، ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي“.

وبين العكيلي أن ”مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة (خصمه الإسرائيلي)، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي انطلقت أمس الأول هناك“.

يشار إلى أن البطولة، ستستمر حتى 18 من شهر آب/ أغسطس الجاري، وتشارك فيها دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية.