"بيج رامي" بدأ العد التنازلي للاستعداد لمستر أولميبا 2022 (صورة)

بدأ النجم المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ حملة الدفاع عن لقبه لآخر عامين لمستر أولمبيا عبر نشر صورة في حساباته الرسمية للتواصل الاجتماعي تظهر مدى استعداده للمنافسة في أبرز وأهم بطولة في العالم لكمال الأجسام.

وحافظ بيج رامي الذي أكمل عامه الثامن والثلاثين الشهر الماضي على لقب مستر أولمبيا بفوزه بالبطولة في نسخة 2021 بعد جولة قوية بين المتنافسين خاصة الوافدين الجدد على مستر أولمبيا هانتر لابرادا ونيك والكر.

وأقيمت نسخة مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لكن نسخة العام الحالي ستقام في لاس فيغاس بين 15 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونشر بيج رامي عبر حسابه في ”تويتر“ صورة وهو يستعرض عضلاته وعلق عليها قائلا: ”18 أسبوعًا عند 336.6 رطل / 153 كيلوغراما“ وذلك في إشارة للفترة المتبقية على انطلاق منافسات المسابقة ووزنه الحالي.

وبدأ لاعب كمال الأجسام المصري مسيرته الاحترافية في عام 2013 بفوزه بجائزة نيويورك برو في ذلك العام، حيث اندهشت الجماهير ووسائل الإعلام من حجمه، إذ كان وزنه نحو 300 رطل.

وبعد سيطرة الأمريكي فيل هيت طيلة 7 سنوات ما بين 2011 و2017 على المسابقة فشل كل من شاوون رودن بطل نسخة 2018 وبراندون كاري بطل نسخة 2019 في الحفاظ على اللقب.

لكن ”بيج رامي“ توج بلقب نسخة 2020 ثم 2021 في الولايات المتحدة وهو في طريقه للاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي حيث يستعد قبل أربعة شهور على إقامة البطولة.

وأصبح ”بيج رامي“ البطل السادس عشر الذي يحصل على لقب مستر أولمبيا في تاريخها، بالإضافة إلى كونه المصري والأفريقي الوحيد، والعربي الثاني، بعد اللبناني سمير بنوت الذي حصل على اللقب عام 1983، لكنه العربي والأفريقي الوحيد الذي حصد اللقب عامين متتاليين.

وتعد مستر أولمبيا للمحترفين البطولة الأبرز في العالم في لعبة كمال الأجسام، وتأسست عام 1965، من قبل ما يُعرف بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وتوجد شروط صعبة للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا السنوية معظمها يتركز على الحصول على بطولات أخرى.