وفاة لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيجاتو بسبب تعاطي حقن لتعزيز عضلاته

توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيجاتو عن عمر يناهز 55 عاما، إثر نقله إلى المستشفى حيث كان يشكو من ضيق في التنفس، بعد حقنه بمواد لتكبير وتعزيز قوته العضلية.

فالدير سيجاتو لاعب كمال الأجسام الذي يتابعه 1.6 مليون شخص عبر تطبيق ”تيك توك“ ظل يحقن عضلات جسده بزيت خطير لتعزيز كتلة عضلاته الضخمة

كما استمر فالدير سيجاتو في أخذ الحقن التي جعلت عضلاته تصل إلى مقاس 23 بوصة، لكنها في ذات الوقت عرضت حياته للخطر بتلف شديد في الأعصاب وخطر البتر.

وبسبب عضلات اللاعب البرازيلي اعتادت الجماهير مقارنته بأرنولد شوارزنيجر على مواقع التواصل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان فالدير سيجاتو يستخدم زيت السمسم جنبا إلى جنب مع مسكنات الألم والكحول، كبديل للستيرويد، وهو ما يمكن أن يسبب سكتات دماغية مميتة وانسداد الشرايين إضافة إلى التهابات شديدة.

ووفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار“، فإن لاعب كمال الأجسام البرازيلي البالغ من العمر ٥٥ عاما توفي بسبب جرعة زائدة من الحقن والتي حذره منها عشرات الأطباء.

ورغم التحذير الشديد من الأطباء إلا أنه لم يبالِ بالتحذيرات التي سمعها ومضى في الطريق الخاطئ، وكان مستمتعا للغاية بالعضلات الضخمة ولكن لم يهنأ كثيرا.