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رياضة

وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة عن 88 عامًا
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 18:57 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 19:20 GMT

وفاة بيل راسل أسطورة كرة السلة عن 88 عامًا

توفي بيل راسل أسطورة بوسطن سيلتكس والذي قاد الفريق إلى لقب دوري كرة السلة الأمريكي 11 مرة عن عمر 88 عامًا، اليوم الأحد. وأعلن الحساب الرسمي لراسل، الذي تحدث عن

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المصدر: رويترز

توفي بيل راسل أسطورة بوسطن سيلتكس والذي قاد الفريق إلى لقب دوري كرة السلة الأمريكي 11 مرة عن عمر 88 عامًا، اليوم الأحد.

وأعلن الحساب الرسمي لراسل، الذي تحدث عن العديد من القضايا العنصرية، وفاة أسطورة السلة بينما كانت زوجته جينين إلى جواره، دون الإعلان عن السبب.

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الأمريكي في بيان: ”دافع بيل عن شيء أكبر من الرياضة، وهي قيم المساواة والاحترام، واحتواء الجميع، وهو الشيء الذي ترك أثره على جينات مسابقتنا“.

وشارك راسل في مباراة كل النجوم 12 مرة، وأصبح نجمًا فوق العادة، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بسبب قوته، وسيطرته على الكرات المرتدة، وأسلوبه الدفاعي الصلب، وليس تسجيل النقاط بشكل فني مميز.

ونجح راسل بتحويل بوسطن سيلتكس إلى قوة لا يستهان بها في الدوري عندما قاده إلى اللقب كلاعب 8 مرات متتالية ما بين 1959 و1966.

وبعد اعتزاله قاد راسل الفريق كمدرب إلى اللقب في 1968 و1969.

وانضم راسل لقاعة مشاهير اللعبة إلى جانب العديد من زملائه في تشكيلة بوسطن سيلتكس المدججة بالنجوم، وكذلك المدرب رد أورباخ.

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