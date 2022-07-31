ماكس فرستابن المذهل يفوز بسباق المجر للفورمولا 1

قدّم ماكس فرستابن أداء شبه مثالي رغم هفوة بسيطة ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر، اليوم الأحد، ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واستفاد فرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وجورج راسل.

F1 world champion and gymnast max verstappen pic.twitter.com/YP6Alc65nt — tor | danke seb♥️ (@f1xtor) July 31, 2022

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في إستراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية؛ ليفقد الصدارة.