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رياضة

ماكس فرستابن المذهل يفوز بسباق المجر للفورمولا 1
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 16:05 GMT

ماكس فرستابن المذهل يفوز بسباق المجر للفورمولا 1

قدّم ماكس فرستابن أداء شبه مثالي رغم هفوة بسيطة ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر، اليوم الأحد، ويعزز صدارته لبطولة العالم

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المصدر: رويترز

قدّم ماكس فرستابن أداء شبه مثالي رغم هفوة بسيطة ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر، اليوم الأحد، ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واستفاد فرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وجورج راسل.

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في إستراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية؛ ليفقد الصدارة.

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