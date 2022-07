ماكس فرستابن المذهل يفوز بسباق المجر للفورمولا 1

قدّم ماكس فرستابن أداء شبه مثالي رغم هفوة بسيطة ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر، اليوم الأحد، ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واستفاد فرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وجورج راسل.

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في إستراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية؛ ليفقد الصدارة.

MAX VERSTAPPEN WINS!!!

Hamilton takes second with team mate Russell coming home in third#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/axK773gQQq

