ماكس فرستابن المذهل يفوز بسباق المجر للفورمولا 1

قدّم ماكس فرستابن أداء شبه مثالي رغم هفوة بسيطة ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر، اليوم الأحد، ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
واستفاد فرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وجورج راسل.
F1 world champion and gymnast max verstappen pic.twitter.com/YP6Alc65nt
— tor | danke seb♥️ (@f1xtor) July 31, 2022
واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في إستراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية؛ ليفقد الصدارة.
MAX VERSTAPPEN WINS!!!
Hamilton takes second with team mate Russell coming home in third#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/axK773gQQq
— Formula 1 (@F1) July 31, 2022