نتائج مباريات سمرسلام: بروك ليسنر يدمر الحلبة بجرار زراعي.. وفوز لوغان بول على ذا ميز (فيديو)

شهد عرض SummerSlam الأخير أحداثًا غريبة للمرة الأولى، وكان المصارع الوحش بروك ليسنر، نجم تلك الأحداث بعد دخوله إلى القاعة بجرار زراعي ”تراكتور“.

وقام بروك ليسنر برفع الحلبة عن الأرض عند مواجهة بطل المصارعة رومان راينز على لقب البطولة العالمية، وتم تدمير الحلبة بالكامل خلال المباراة.

وتدخّل فريق ذا أوسوز لصالح راينز، كما ظهر ثيروى حامل حقيبة Money in the bank لينضم الى المواجهة ولكن ليسنر قام بالقضاء عليه.

واستطاع راينز الفوز على ليسنر بعد أن قام الحكم بالعد حتى 10 وكان ليسنر لا يستطيع الوقوف.

وفيما يأتي نتائج عرض SummerSlam:

– فوز لوغان بول على ذا ميز.

– كما تمكن بوبي لاشلي من الفوز على المصارع الشاب ثيوري.

– استطاع راي ميستيريو ونجله دومينيك من التغلب على داميان بريست وفين بالور.

– فيما خسر هابي كوربن أمام المعلق بات مكافي.

– وفي مباراة ثنائية أخرى على لقب بطولة الزوجي، فاز فريق ذا أوسوز على فريق ذا ستريت بروفيتس.

– أما مواجهات السيدات، فقد فازت بيانكا بيلير على بيكي لينش في مباراة على بطولة سيدات عرض رو.

-فيما استعادت ليف مورغان لقب بطولة سيدات سماك داون بعد فوزها على روندا راوسي.