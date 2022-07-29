تأجيل النظر في قضية اعتداء ضد كيريوس

قالت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، إن السلطات الأسترالية أرجأت لثلاثة أسابيع النظر في قضية اعتداء مرفوعة ضد لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس.

وقالت شرطة العاصمة الأسترالية في وقت سابق إن القضية تتعلق بحادث وقع في ديسمبر كانون الأول 2021، بينما قالت وسائل إعلام أسترالية إن القضية مرتبطة بشكوى تقدمت بها شريكة سابقة للاعب التنس.

وفي مؤتمر صحفي خلال بطولة ويمبلدون في وقت سابق من العام الحالي، رفض اللاعب الأسترالي التعليق على القضية قائلا إن محاميه طلب منه ذلك.

ورفض محامي كيريوس الرد على طلب بالتعليق.

وقالت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأسترالية للأنباء، إنه كان يفترض مثول كيريوس (27 عاما) أمام القضاء في العاصمة كانبيرا الثلاثاء المقبل، لكن القضية تأجلت إلى 23 أغسطس آب القادم.

ومن المقرر أن يشارك كيريوس المصنف 47 عالميا في بطولة سينسناتي للأساتذة في ولاية أوهايو الأمريكية الشهر المقبل، والتي تنطلق قبل أسبوعين من بطولة أمريكا المفتوحة التي تبدأ في نيويورك يوم 28 أغسطس.